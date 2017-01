O Castelo de Castrodouro pecha o ano co seu visitante número 5.461 O Castelo de Castrodouro despide con éxito o ano 2016, logo da súa reapertura o pasado mes de marzo. Este sábado veciñas e veciños achegáronse ata a fortaleza do Castro para brindar por un ano de novos proxectos, ilusións e éxitos que están encamiñando a Alfoz a converterse en destino turístico, e que xa sumou neste ano o seu visitante número 5.461.

O Cupón da ONCE reparte 350.000 euros entre Xove e San Cibrao Lugo, 30 de decembro de 2016. O Cupón Diario da ONCE repartiu 350.000 euros entre Xove e San Cibrao, en 10 cupóns premiados con 35.000 euros cada un no sorteo do 29 de decembro de 2016.

O axente vendedor da ONCE Egidio Paz Fernández foi quen levou a sorte a Lugo desde a súa ruta de venda, entre Xove e San Cibrao.

A Foz Big Band ofrecerá un concerto o vindeiro martes na sala Bahía. . A Foz Big Band ofrecerá un concerto o vindeiro martes, día 3 de xaneiro de 2017, ás 20:30 horas na Sala Bahía. Está organizado pola Delegación de Cultura do Concello de Foz

Concerto de Escolma de Meus en Xove O programa de Nadal do Concello continua a súa marcha, tendo lugar, este venres, 30 de decembro, un Concerto de ESCOLMA DE MEUS, a partires das 21:30 horas no Salón de Actos do Centro Civico. Este grupo músico-vocal, de cáseque unha quincena de componentes de toda a Mariña, vannos interpretar clásicos como La Bella Lola, Cantinero de Cuba, etc., e tamén música popular galega como Adiós Ríos Adiós Fontes ou Catro Vellos Mariñeiros.

Charla no Casino de Mondoñedo Pedro Díaz, presidente do cabildo da Catedral de Mondoñedo, ofrece unha charla sobre o pintor Rafael de Urbino, completándose así o ciclo no que neste ano estudiáronse as outras grandes figuras do Renacimiento italiano (Leonardo da Vinci e Miguel Ángel). A cita é este xoves 29, ás 20:30 horas.

Exhibicion de zumba da ANPA do CEIP Santa María do Valadouro A ANPA do colexio publico do Valadouro organizou a súa primeira exhibición de zumba do nadal na que participaron 40 nenas e nenos do colexio. O profesor é Marco Uría, que imparte curso como actividade extraescolar no centro.

A exhibición celebrouse no salón de actos da casa da cultura de Ferreira, con numeroso publico, quedándose pequena como en outras actuacións.

A ANPA ten previsto que se organice outra exhibición para finais de curso.