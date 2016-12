Actuacións de Nadal da Escola de Música de Mondoñedo A Escola de Música de Mondoñedo actuaba este venres 23 de decembro no Hospital San Pablo e na Residencia San Rafael despois de ter ofrecido este xoves 22 un concerto de Nadal.

Simulacro de incendio no Vila do Val As instalacións do hotel Vila do Val, de Ferreira do Valadouro, eran obxecto dun simulacro de emerxencia no que participaron tanto o persoal como os clientes que nese momento se atopaban no establecemento. Segundo explica a directora do Vila do Val, María Hermida, "simulamos un incendio que se iniciou na primeira planta do hotel, e que deixou a unha persoa discapacitada atrapada na terceira. Entre o persoal do Vila do Val e o GES de Cervo, que se desprazou ata Ferreira, logramos que todo quedara nun susto".

Vega no porto de Celeiro e a cooperativa Terras da Mariña O deputado do Grupo Popular Daniel Vega visitou este mércores a confraría “Santiago Apósto”l e o porto de Celeiro, xunto co xefe territorial da Consellería do Mar, Pablo Fernández, e o portavoz do PPdeG en Viveiro, Antonio Bouza. Posteriormente, trasladouse ata as instalación da cooperativa Terras da Mariña, xunto coa voceira do Partido Popular en Lourenzá, Emma Álvarez.

Un Nadal con mensaxe Os estudantes do Ceip San Cosme de Barreiros disfrutaron este mércores dunha gran Festa de Nadal, cargada de ledicia, actuacións, poesía, agasallos e música e cun fío conductor marcado polo compromiso. Os estudantes maiores exerceron de mestres de ceremonia explicando ao público as dificultades que teñen moitos nenos para acceder ao ensino ou para comer ou para atopar auga corrente, facendo referencias a frases célebres de Einstein e Gandhi, entre outros. Coma sempre as actuacións e intervencións fixéronse en castelán, galego, inglés e linguaxe de signos. A festa foi organizada polo equipo docente.

XXII Festival de Panxoliñas en Ribadeo A Coral Polifónica de Ribadeo celebra o venres 23 de decembro o XXII Festival de Panxoliñas na igrexa parroquial a partir das 20.15 horas coa participación da Coral Infantil e Xuvenil Sagrado Corazón, o Coro Virxe do Carme de Cedeira e a Coral Alborada de Viveiro.