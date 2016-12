Exhibicion de zumba da ANPA do CEIP Santa María do Valadouro A ANPA do colexio publico do Valadouro organizou a súa primeira exhibición de zumba do nadal na que participaron 40 nenas e nenos do colexio. O profesor é Marco Uría, que imparte curso como actividade extraescolar no centro.

A exhibición celebrouse no salón de actos da casa da cultura de Ferreira, con numeroso publico, quedándose pequena como en outras actuacións.

A ANPA ten previsto que se organice outra exhibición para finais de curso.

Concerto de Senén Vaamonde na casa da Cultura do Vicedo O Vicedo 27-12-16. O músico estará acompañado por 2 integrantes do grupo A Roda (Alfredo e Manuel), está destinado aos máis pequenos da casa, principalmente de Educación Infantil e Primaria, polo que é unha actividade moi recomendable para este nadal. Subvenciona esta actividade a Xunta de Galicia a través da Rede de Dinamización Lingüística.

Dará comezo ás 19:30 h.

Concerto de nadal en Xove Xove 27-12-16.O Concello de Xove continúa coas actividades programadas para este Nadal. Así este mércores 28 de decembro, a Concellería de Cultura ten programado o gran concerto de nadal, que tódolos anos organiza a Escola Municipal de Música, coa colaboración da Asociación Prestoxove. O concerto vaise desenvoler a partires das 20:00 horas no Salón de Actos do Centro Cívico, con entrada libre e gratuita para todos. No mesmo vanse interpetar obras de Bellwood, V. Williams, Shostakovich, Mendelssohn e R. Binge.

Paso Miúdo entrega a cesta de Nadal A asociacion de sendeirismo Paso Miúdo fixo entrega da cesta de Nadal que en esta ocasión foise para Rua (Cervo).

Cabalgata de Papá Noel en Ferreira A mañá do sábado 24 de decembro tivo lugar a xa tradicional Cabalgata de Papa Noel, que recorreu en carroza as principais rúas de Ferreira repartindo sorrisos e caramelos. De seguido, tivo lugar a audiencia con Papa Noel onde todos os nenos e nenas do concello puideron coñecer a este famosa personaxe do Nadal, entregarlles as súas cartas e facerse fotografías con él. Tamén houbo un obradoiro de maquillaxe pintacaras con motivos navideños organizado tamén pola Concellería de Cultura do Concello do Valadouro.

Parolando sobre o Nadal Radio Burela tamén celebra o Nadal. O pasado 22 de decembro o programa Parolando dedicou o seu coloquio a estas datas tan entrañables. Invitamos a xente de variada condición e variados oficios e ocupacións. Tivemos connosco a Lupe Flórez (profesora), Claudia Pena (estudante), Raquel Amieiro (sanitaria), Martina Sendino (relixiosa), Paco Piñeiro (escritor e actor) e Teresa Pérez (psicóloga). Tamén falamos vía telefónica con Alfredo Llano, Alcalde de Burela, e con Elías Noel, escritor que vén de acadar un importante premio literario co seu libro "Mundosoño". Falamos do Nadal, da felicidade, da ilusión, dos soños... pero tamén do consumismo, da inxustiza, do que hai que corrixir.