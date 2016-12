Paso Miúdo entrega a cesta de Nadal A asociacion de sendeirismo Paso Miúdo fixo entrega da cesta de Nadal que en esta ocasión foise para Rua (Cervo).

Cabalgata de Papá Noel en Ferreira A mañá do sábado 24 de decembro tivo lugar a xa tradicional Cabalgata de Papa Noel, que recorreu en carroza as principais rúas de Ferreira repartindo sorrisos e caramelos. De seguido, tivo lugar a audiencia con Papa Noel onde todos os nenos e nenas do concello puideron coñecer a este famosa personaxe do Nadal, entregarlles as súas cartas e facerse fotografías con él. Tamén houbo un obradoiro de maquillaxe pintacaras con motivos navideños organizado tamén pola Concellería de Cultura do Concello do Valadouro.

Parolando sobre o Nadal Radio Burela tamén celebra o Nadal. O pasado 22 de decembro o programa Parolando dedicou o seu coloquio a estas datas tan entrañables. Invitamos a xente de variada condición e variados oficios e ocupacións. Tivemos connosco a Lupe Flórez (profesora), Claudia Pena (estudante), Raquel Amieiro (sanitaria), Martina Sendino (relixiosa), Paco Piñeiro (escritor e actor) e Teresa Pérez (psicóloga). Tamén falamos vía telefónica con Alfredo Llano, Alcalde de Burela, e con Elías Noel, escritor que vén de acadar un importante premio literario co seu libro "Mundosoño". Falamos do Nadal, da felicidade, da ilusión, dos soños... pero tamén do consumismo, da inxustiza, do que hai que corrixir.

Exposición de xoguetes no Castelo de Alfoz A partir do 24 de decembro e durante o próximo mes poderase visitar na pranta baixa do Castelo de Alfoz a exposición "COLECCIÓN DE XOGUETES" doazón do químico de raíces chairegas Don José Luis Basanta Campos e cedida polo Museo Provincial de Lugo. Trátase de varias pezas que abranguen tipoloxías de xoguetes tan dispares como medios de transporte, instrumentos musicais, aparellos de cine... Unha fermosísima colección que data de comezos do século XX.

Actuacións de Nadal da Escola de Música de Mondoñedo A Escola de Música de Mondoñedo actuaba este venres 23 de decembro no Hospital San Pablo e na Residencia San Rafael despois de ter ofrecido este xoves 22 un concerto de Nadal.

Simulacro de incendio no Vila do Val As instalacións do hotel Vila do Val, de Ferreira do Valadouro, eran obxecto dun simulacro de emerxencia no que participaron tanto o persoal como os clientes que nese momento se atopaban no establecemento. Segundo explica a directora do Vila do Val, María Hermida, "simulamos un incendio que se iniciou na primeira planta do hotel, e que deixou a unha persoa discapacitada atrapada na terceira. Entre o persoal do Vila do Val e o GES de Cervo, que se desprazou ata Ferreira, logramos que todo quedara nun susto".