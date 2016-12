Vega no porto de Celeiro e a cooperativa Terras da Mariña O deputado do Grupo Popular Daniel Vega visitou este mércores a confraría “Santiago Apósto”l e o porto de Celeiro, xunto co xefe territorial da Consellería do Mar, Pablo Fernández, e o portavoz do PPdeG en Viveiro, Antonio Bouza. Posteriormente, trasladouse ata as instalación da cooperativa Terras da Mariña, xunto coa voceira do Partido Popular en Lourenzá, Emma Álvarez.

Un Nadal con mensaxe Os estudantes do Ceip San Cosme de Barreiros disfrutaron este mércores dunha gran Festa de Nadal, cargada de ledicia, actuacións, poesía, agasallos e música e cun fío conductor marcado polo compromiso. Os estudantes maiores exerceron de mestres de ceremonia explicando ao público as dificultades que teñen moitos nenos para acceder ao ensino ou para comer ou para atopar auga corrente, facendo referencias a frases célebres de Einstein e Gandhi, entre outros. Coma sempre as actuacións e intervencións fixéronse en castelán, galego, inglés e linguaxe de signos. A festa foi organizada polo equipo docente.

XXII Festival de Panxoliñas en Ribadeo A Coral Polifónica de Ribadeo celebra o venres 23 de decembro o XXII Festival de Panxoliñas na igrexa parroquial a partir das 20.15 horas coa participación da Coral Infantil e Xuvenil Sagrado Corazón, o Coro Virxe do Carme de Cedeira e a Coral Alborada de Viveiro.

Concentración contra a violencia de xénero en Burela Veciños e veciñas anónim@s, ademais do alcalde, Alfredo Llano, os concelleiros de Igualdade e Educación, Patricia Otero e José Díaz, e outros edís do BNG e do PP secundaron este martes a concentración convocada polo Concello de Burela para amosar a repulsa da poboación tras os últimos asasinatos de dúas mulleres cometidos en Vigo e en Santiago. Os asistentes, tras unha pancarta de Mulleres en Igualdade Burela, gardaron uns minutos de silencio por estas novas vítimas da violencia machista en Galicia.

Debuxos e concerto da Banda de Música de Foz A Banda de Música de Foz ofrecerá o tradicional concerto de Nadal o 25 de decembro na igrexa parroquial a partir das 20.30 horas despois das obras que amenizarán a tarde. As instalacións da Escola de Música, pola súa banda, acollerán unha mostra dos debuxos do I Concurso de Debuxos "Banda de Música no Nadal" no que resultaba gañador Bruno Rodríguez Docobo.