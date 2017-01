22 alumnos do IES san Rosendo De mondoñedo e dous profesores, están disfrutando dunha semana de práctica do esquí en Andorra. Semana branca na que se perfecciona a técnica do deporte, desenrolando a confianza persoal e incluso a práctica idiomas, ao coincidir con xente de varias nacionalidades.

Foron entregados os premios do certame de poesía de Nadal da biblioteca pública municipal de Lourenzá. No acto os premiados estiveron acompañados pola a alcaldesa, Rocío López; o concelleiro de Cultura, Manuel Arango; a técnica municipal de Cultura, María José López Noceda; Amanda Gasalla e Dolores Villasuso, que foron membros do xurado. Na categoría A os seleccionados foron Aldara Loureiro, Anxo Maseda e Lidia Díaz. E na categoría B os premios corresponderon a Claudia Carril, Mario Moirón e Mateo Fraga.

O hotel Vila do Val está presente estos días en Fitur. As irmás Becky e Raquel Hermida estanse encargando de manter reunións de traballo para captar máis turistas para as súas instalacións, un hotel rústico con encanto, no pulmón de A Mariña, a moi poucos minutos do mar. Elas están dando a coñecer a riqueza turística de Ferreira do Valadouro e as múltiples posibilidades que ofrece a comarca da Mariña aos seus visitantes.