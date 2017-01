Burela, 26 de xaneiro de 2017. O alcalde, Alfredo Llano, e a concelleira de Servizos Sociais, Patricia Otero, mantiveron esta mañá unha xuntanza en Santiago co xerente do Consorcio de Benestar, Perfecto Rodríguez, para falar da nova escola infantil. A instalación entrará en funcionamento o vindeiro curso, segundo anunciou este mediodía o rexedor. Membros do Consorcio desprazaranse a Burela en febreiro para supervisar as obras realizadas estas semanas na escola.

O rexedor declarou que “a conclusión é que van facer unha visita no mes de febreiro xa para concretar, definir e acabar con todo o que respecta ás obras. Está por facer aínda á eliminación de barreiras arquitectónicas coa construción dunha pasarela adaptada, do que se vai encargar o Consorcio. O Concello vai facer a conexión da luz. Vaise rematar o peche, que é o único que falta, pois a escollera e o tapiado que nos correspondía facer ao Concello xa está rematado. E despois temos que acondicionar o patio de xogos con xardíns e aparatos adaptados para os nenos”.

Alfredo Llano referiuse á apertura: “tal e como están agora as circunstancias como vai haber un prazo de matrícula ordinario que se vai abrir a finais do mes de febreiro tamén vamos recoller demanda para esta nova escola infantil. Ou sexa que a finais de febreiro vaise facer a pre matrícula coa solicitude de praza para as dúas escolas infantís que haberá en Burela, para a que xa temos e para a nova que vamos abrir. Por tanto aí xa se vai ver a cantidade de xente que solicitará ir para a nova escola. Polo tanto vamos agardar á apertura para o comezo do curso porque consideramos que é moito mellor así, xa que senón agora sería quizais moi conflitivo facer esa apertura; e só para dous ou tres meses que se podería aproveitar”.

O alcalde burelés insistiu en que “vamos facer a visita no mes de febreiro, vamos culminar as obras que quedan por facer e vaise facer a dotación de todo o material escolar que é preciso para abrir a escola, o que se levará a cabo antes do verán, e polo tanto quedará perfectamente lista a escola infantil para empezar a funcionar neste novo curso 2017-2018”.

Llano engadiu: “tamén falamos do novo convenio de xestión compartida do Concello co Consorcio para as escolas infantís. É algo no que se está traballando desde a FEGAMP para que quede un acordo definitivo para toda Galicia inmediatamente. En canto se poida tamén vamos tratar con eles o novo convenio para que a xestión compartida sexa a mellor posible e sexa boa para beneficiar ao conxunto dos usuarios das escolas infantís”.

Para o alcalde de Burela “así que vai ben encarrilado o tema da escola infantil. Consideramos que o que falta é pouco comparado co que había que facer. Agora mesmo xa está todo ben orientado e abrirase a matrícula para esta nova escola, igual que para a outra, a finais do mes de febreiro. Hai uns prazos ordinarios e despois haberá un proceso de selección para que estea todo preparado para o vindeiro curso, contando cunha nova escola infantil para Burela, que pensamos que é algo moi necesario hoxe en día”.