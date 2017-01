Electricidad Núñez gañou o concurso de escaparates nadal 2016, organizado polo centro comercial aberto de Foz Electricidad Núñez gañou o Concurso de Escaparates Nadal 2016, organizado polo Centro Comercial Aberto de Foz. Este local foi o que reuniu máis me gustas en facebook entre o 17 de xaneiro e o 6 de decembro.

Pura García, vocal de Acia/CCA, foi a encargada de entregarlle nas últimas horas un diploma e un obsequio á gañadora, Celia Núñez.

Amadores da música celebrará asemblea xeral de socios o día 21 deste mes, sábado, no salón de actos da casa do mar Ribadeo, 12 de xaneiro de 2017. A asociación Amadores da Música, promotora da Banda de Música Municipal de Ribadeo, celebrará asemblea xeral ordinaria o día 21 deste mes, sábado, no salón de actos da Casa do Mar. Está prevista para as 20 horas en primeira convocatoria e para media hora máis tarde en segunda. O presidente do colectivo, Chema Suárez, espera que asista o maior número posible de socios e socias.

Na orde do día da asemblea figuran os seguintes puntos: lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior; estado de contas da asociación; informe de actividades desenvolvidas; informe do director; e preguntas e suxestións.

Alfoz en Fitur Alfoz está durante esta semana presente na 37ª edición da Feira Internacional de Turismo FITUR, sen dúbida, un escaparate ideal para mostrar os recursos turísticos do concello. Con motivo deste encontro amosarase en Madrid a nova campaña de promoción turística do Concello de Alfoz que, baixo o eslogan “Alfoz, fortaleza entre a serra e o mar”, quere mostrar o seu patrimonio histórico-artístico, así como paisaxístico, representado principalmente polo Castelo de Castrodouro, outrora fortaleza do Mariscal Pardo de Cela, e que supón o único castelo medieval do norte de Lugo, situado no centro xeografico do xeodestino “A Mariña Lucense”, que precisamente fixo esta mesma tarde a súa presentacion en FITUR.

A concellería de inmigración e cooperación de Burela organiza un cursiño para axudar a preparar o exame obrigatorio para a obtención da nacionalidade española O Programa de Inmigrantes da Concellería de Inmigración e Cooperación de Burela vai organizar un cursiño para axudar a preparar o exame obrigatorio para adquirir a nacionalidade española. Esta acción está financiada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo, segundo deu a coñecer esta mañá a edil Angélica Gómez.

A concelleira socialista explica que “a temática deste curso versa en torno a cinco grandes áreas: Goberno, lexislación e participación cidadá, organización territorial de España, xeografía física e política, cultura e historia de España e sociedade española”.

Angélica Gómez engade que “o cursiño ofertado terá unha duración de 50 horas e será impartido dende o 23 de xaneiro ata o 14 de febreiro en dependencias do Concello de Burela”.

As persoas interesadas en acudir poden solicitar máis información na Casa do Concello ou chamando ao teléfono 982 58 60 00.

O Presidente da Deputación apoia a Viveiro na presentación da Semana Santa en FITUR O Presidente da Deputación, Darío Campos Conde, participou este mércores na presentación da Semana Santa de Viveiro en FITUR. Campos Conde quixo trasladar o seu apoio persoal e o o do organismo provincial a este municipio mariñano e a súa Alcaldesa, María Loureiro, para impulsar esta cita, xa declarada de Interese Turístico Internacional.

En Barreiros foron entregados os premios aos gañadores do concurso de poesía e debuxo nadal 2016, que convocou a biblioteca municipal Barreiros, 18 de xaneiro de 2017. Entregados os premios aos gañadores do Concurso de Poesía e Debuxo Nadal 2016, convocado na súa fase local pola biblioteca municipal.

Os gañadores en poesía foron: Fernando Seco Sánchez, Zaira Veiga Castosa, Daniela Yáñez Lorenzo, Nara Ramos Freire, Saúl Fuente Álvarez, Daniel Vidal Vega e Rosa Martín de Burgos. E en debuxo os mellores traballos foron os presentados por: Ángela Ventoso Carrera, Karol Perdiguero Smolen e Samuel Carregal Díaz.

O acto de entrega dos premios tivo lugar na biblioteca municipal barreirense. Cos gañadores e gañadoras estiveron o alcalde, Alfonso Fuente, a concelleira de Cultura, Adela Rodríguez.