Xuntanza de Amigos das Viaxes Este domingo día 8 ás 20:00 h, no Cenima de Foz, reunión para informar sobre propostas de viaxes para verán de 2017.

A reunión e aberta a todas as persoas que queiran asistir a mesma.

Acordo da xunta directiva da AA.VV.O CASTRO de Foz A Xuntra Directiva da AA.VV.O CASTRO de Foz, na sua xuntanza do 04-01-17, entre outros asuntos, acordou o siguiente:

Na vontade de colaborar na mellor difusión posible, dos proyectos da Avda Mariña e Alvaro Cunqueiro, de Foz,(Humanización), esta Asociación INFORMARÁ, na su SEDE, sita na Congostra do Cura,1 de Foz, os próximos días 9 (Luns),11 (Mercores) e 13 (Venrres),sobor os debanditos proyectosde 19,00 a 20,00 horas cada un dos tres días. Co obxeto de que tanto socios en particular ,como calesquera viciños en xeral, poidan amosar as suas opinions o respecto e mesmo as suas queixas, si fose o caso.

Entrega de premios do Leiras Pulpeiro Este sábado, 7 de xaneiro terá lugar a entrega dos V Premios de Poesía Leiras Pulpeiro.

Os actos darán comezo a partir das 12.00 horas cunha ofrenda floral ante a tumba do poeta, acto seguido no Salón de Plenos do Concello procederase á entrega dos premios.

Cabalgata Reis Magos no Valadouro Dende a Concellería de Cultura do Concello de O Valadouro queremos invitar a participar da nosa Cabalgata de Reis que terá lugar este xoves, 5 de Xaneiro de 2017, a partir das 19:00h da tarde polas rúas de Ferreira, partindo do Camiño da Cruz, a Praza de Santa María, Avda. da Veiga, Avda. Deputación e chegando á Casa da Cultura onde o Concelleiro de Cultura lle fará entrega da chave da Vila as súas Maxestades para que podan entrar a deixar os regalos nas casas de tódolos nenos e nenas do val.

o Concello de Mondoñedo decide suspender parcialmente os actos programados con motivo da chegada á cidade das Súas Maxestades de Oriente Con motivo da tráxica morte dunha nena de 14 anos na Fraga Vella este mércores pola tarde, o Concello de Mondoñedo decide suspender parcialmente os actos programados con motivo da chegada á cidade das Súas Maxestades de Oriente. Queda suspendido o percorrido en carrozas dos Reis Magos xunto aos seus séquitos polas rúas da cidade e toda a ambientación musical. As Súas Maxestades de Oriente recibirán en todo caso aos nenos e nenas no AUDITORIO MUNICIPAL ás 19.30 horas. Tamén se mantén o espectáculo infantil posterior.

Tarde de reis da asociación irmandade San Caetano en Celeiro de Mariñaos A asociación “Irmandade San Caetano” organiza para este xoves día 5, a Tarde de Reis, nas escolas de Celeiro de Mariñaos, coa chegada dos Reis Magos a partir das 5 da tarde. Seguidamente haberá un espectáculo de maxia a cargo do Mago Pi e rematarase a tarde cunha chocolatada, despois do reparto de agasallos.