Burela 14-1-17.O Pescados Rubén Burela quedouse sen recompensa no seu duelo ante o Palma Futsal que venceu por 5-2 no primeiro partido da segunda volta da Primeira División. Os baleares reencóntranse coa vitoria ante un conxunto mariñao que mereceu máis pero que non puido cortar a súa serie negativa, sumando a sexta derrota consecutiva.

Os baleares comezaron o encontro con moita intensidade e pronto inauguraron o marcador cun tanto de Eloy Rojas aos dous minutos de xogo. Co 1-0 e a iniciativa do xogo os baleares insistiron en busca do segundo que rendibilizase o seu fulgurante inicio pero os burelistas capearon o acoso local e co paso dos minutos foron igualando a contenda no xogo e tamén no marcador. Matamoros transformou un penalti no minuto 13, situando o 1-1 que premiaba a melloría laranxa. O partido estaba aberto e ambos conxuntos gozaban de oportunidades; Iago Míguez probou a seguridade de Nico Sarmiento e Tomaz atopouse co longueiro. O ritmo do encontro e a intensidade propiciou que ambos conxuntos chegasen ao tramo final do primeiro periodo co coubo de faltas completo.

O Palma Futsal foi o primeiro en golpear desde o dobrepenalti con Eloy Rojas de protagonista marcando o 2-1, minuto 14. Os mariñaos non baixaron a garda e ao bordo do descanso chegou a quenda para Matamoros desde o dobrepenalti. O killer burelés volveu a empatar o partido (2-2) e con este marcador chegouse ao descanso.

Na continuación a igualdade reinaba en Son Moix aínda que sen excesivas ocasións, Miñano evitou a mellor dos locais por medicación de Chicho. Sen demasiadas alteracións transcorría o partido ata que chegou a máis que rigorosa expulsión de Isi, minuto 28. Os colexiados amosaron a segunda amarela a Isi por supuestamente realizar incorrectamente o cambio ao saír da pista. Pouco despois o Palma logrou adiantarse de novo cun boa acción de Paradynski que situaba o 3-2, minuto 30. O Burela mantivo a intensidade e tivo un par de ocasións para o empate pero os baleares marcaron con fortuna o 4-2 por mediación de Chicho, minuto 37, e sentenciaron no último suspiro co 5-2 logrado por Paradynski.

Ficha técnica

Palma Futsal: Sarmiento, Vadillo, Eloy Vermellas, Joselito, Paradynski -cinco inicial- Attos, Tomaz, Diego Fávero, Chicho, Maico, Éder, Barrón.

Pescados Rubén Burela FS: Miñano, Isi, Iago Míguez, Renato, Matamoros -cinco inicial- Sergio Cora, Iago Rodríguez, Antoñito, Chano, Carlitos.

Goles: 1-0, m.2, Eloy Rojas; 1-1, m.13, Matamoros (pen.); 2-1, m.14, Eloy Rojas (dp); 2-2, m.20, Matamoros (dp); 3-2, m.30, Paradynski; 4-2, m.37, Chicho; 5-2, m.40, Paradynski.

Árbitros: Costa Sánchez, García Donas. No Palma Futsal cartón amarelo a Attos, Chicho e Éder. No Pescados Rubén Burela cartón amarelo a Matamoros, Carlitos, Antoñito e expulsaron a Isi por dobre amarelo e ao técnico Daniel Ibañes (m.32).

Incidencias: Partido correspondente á xornada 16 de Primeira División disputado no pavillón balear de Son Moix.