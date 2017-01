Ribadeo, 18 de xaneiro de 2016. Este pasado luns, día 16, reuniuse o xurado do Certame de Poesía Infantil Nadal 2016 e acordou outorgar os seguintes premios:

CATEGORÍA A (ATA 8 ANOS)

“O NADAL MOLA” Darío López Sanjurjo (7 anos) C. Sagrado Corazón

“O NADAL” Nerea González Nonide (8 anos) C. Gregorio Sanz

“O NADAL” Bruno Fernández Rodríguez (6 anos) C. Sagrado Corazón

CATEGORÍA B (de 9 a 11 anos)

“QUE FOI DOS REIS?” Candela Rodríguez Cela (10 anos) C. Sagrado Corazón

“TEMPO DE NADAL” Eduardo Veiga Otero (9 anos) C. Gregorio Sanz

“O NADAL” Ignacio Gutiérrez Tamargo (10 anos) C. Sagrado Corazón

CATEGORÍA C (de 12 a 16 anos)

“NADAL HOXE E MAÑÁ” Julia Rodríguez Menéndez (12 anos) C. Sagrado Corazón

“EU QUERO…” Carís Hernández Eiros (12 anos) C. Sagrado Corazón

“UN NADAL DE VERDADE” Iker García Valle (13 anos) C. Sagrado Corazón

O concelleiro de Cultura, Farruco Graña, anunciou que a entrega de premios terá lugar o 27 de xaneiro ás 17:30 na Biblioteca Municipal El Viejo Pancho.

O edil nacionalista manifestou que “desde a Biblioteca Municipal El Viejo Pancho queremos animar a todas as nenas e nenos a seguir practicando a escritura pois, quen se aventura a escribir vai ter máis ganas aínda de se deixar levar pola lectura. Non hai mellor semente para a imaxinación que un bo libro. Toda a comunidade educativa ribadense queda convidada xa para o seguinte concurso: o Certame Literario e de Debuxo Infantil Letras Galegas 2017. Os andeis da Biblioteca Municipal El Viejo Pancho están a agardar por todos e todas vós”.