A concelleira de Cultura focense entregou os premios dos certames de poesía e de postais de nadal organizados pola biblioteca municipal A concelleira de Cultura focense, Silvia Blach, entregou os premios dos certames de poesía e de postais de Nadal organizados pola biblioteca pública municipal de Foz, concursos nos que participaron numerosos alumnos e alumnas dos colexios do concello. O acto tivo lugar na Casa da Cultura

No certame de poesía os premiados son:

CATEGORIA A

Pablo García Martínez – 6 anos

Joaquín Carrera Fernández – 6 anos

Daniela Freixo Forés - 6 anos

CATEGORIA B

Lidia López Fernández– 11 anos

Patricia Maseda Amil – 11 anos

Adriana Fernández Geada – 11 anos

CATEGORIA C

Daniel Barreiro Martínez – 14 anos

Montse Lois Aparicio – 13 anos

Lucía Rodríguez Lanza – 12 anos E os premios no XV Concurso de Postais de Nadal son: 1º premio categoría infantil A – Carmen López Aguiar (6 anos)

2º premio categoría infantil A – Adrián Villapol Iravedra (5 anos) 1º premio categoría infantil B – Luis Montero Fernández (9 anos)

2º premio categoría infantil B – Cecilia de Jorge Otero (10 anos) 1º premio categoría xuvenil – Ayla Gordon Escobar (11 anos)

2º premio categoría xuvenil – Clara Franco Paleo (11 anos) Accésits: Luis Berdeal de la Barrera (6 anos), Bruno Rodríguez Docobo (10 anos) e Ayman Mustapha Rasouani Mansri (11 anos). De entre os premiados a postal elixida para representar ao Concello de Foz na súa felicitación institucional foi a de Luis Montero Fernández (9 anos). Polo tanto o premio especial ao colexio foi para o Nosa Señora do Pilar.

Amadores da música celebrará asemblea xeral de socios o día 21 deste mes, sábado, no salón de actos da casa do mar Ribadeo, 12 de xaneiro de 2017. A asociación Amadores da Música, promotora da Banda de Música Municipal de Ribadeo, celebrará asemblea xeral ordinaria o día 21 deste mes, sábado, no salón de actos da Casa do Mar. Está prevista para as 20 horas en primeira convocatoria e para media hora máis tarde en segunda. O presidente do colectivo, Chema Suárez, espera que asista o maior número posible de socios e socias.

Na orde do día da asemblea figuran os seguintes puntos: lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior; estado de contas da asociación; informe de actividades desenvolvidas; informe do director; e preguntas e suxestións.

Entrega de premios aos gañadores dos Concursos de Poesía e Debuxo de Nadal de Burela A sala de exposición da Casa da Cultura, en Burela, acolleu esta tarde o acto de entrega de premios aos gañadores dos Concursos de Poesía e Debuxo de Nadal. No acto participaron o concelleiro de Educación e Cultura, José Díaz, e o alcalde, Alfredo Llano. Os nenos e nenas recibiron diplomas acreditativos e tamén agasallos entregados polo Concello burelés.

A biblioteca municipal fai público o fallo do concurso de poesía de nadal de Lourenzá Lourenzá, 11 de xaneiro de 2017. A biblioteca municipal de Lourenzá fixo público hoxe o fallo do xurado do concurso de poesía de Nadal.

Os premiados son os seguintes:

Categoría A:

Aldara Loureiro Seco

Anxo Maseda Oliva

Lidia Díaz Ventoso

Categoría B:

Claudia Carril Cabaleiro

Mario Moirón Martínez

Mateo Fraga Gómez

As poesías seleccionadas participarán na fase provincial do certame. A Concellería de Cultura felicita aos nenos e nenas laurentinos que participaron no concurso, destacando a calidade dos traballos presentados.

Actuación do grupo de teatro de Ribadeo en Vegadeo O Grupo de Teatro de Ribadeo, coa obra O Inspector, de Nikolái Gógol, actúa o domingo día 15 de xaneiro en Vegadeo. A representación terá lugar na Casa de Cultura de Vegadeo, Auditorio Félix Menéndez, ás 18;00 horas.

A actuación inclúese nos XX Encuentros Teatrales I.E.S Elisa y Luis Villamil, que se desenvolven os domingos de xaneiro, febreiro, marzo e abril deste ano.

O Grupo de Teatro de Ribadeo xa representou esta obra, con notable éxito, en Ribadeo, As Negradas, Celeiro de Mariñaos, O Vicedo, Barreiros e Trabada, e actuará proximamente en Cinxe e Cangas de Foz.

Ruta de Pasada das Cabras A Asociación Pasada das Cabras de Burela vai a empezar o ano facendo o vindeiro sábado día 14 de xaneiro, a primeira etapa do Camiño do Cantábrico, dende Castropol a Praia de Arnau, de 9 quilómetros e dificulatade baixa. A saída será ás 9 da mañá da Estación de Autobuses de Burela. O prezo é de 20 € para os socios e de 25 para os que non o son e inclúe autobús, comida e seguro. Para poder participar nesta ruta é imprescindible anotarse en Gráficas Arfe ou ben no teléfono: 982 580 504 antes do xoves día 12 de xaneiro ás 20,00 h.