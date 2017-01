Burela, 27 de xaneiro de 2017. O alcalde de Burela, Alfredo Llano, nega taxantemente que a Policía Local estea na zona do Hospital da Costa para multar. O rexedor burelés asegura que a presenza dos axentes pretende garantir a circulación, que se ve dificultada polas obras que se están a levar a cabo.

Alfredo Llano dixo que “diante das noticias que están aparecendo un día si e outro tamén, de que o Concello de Burela está multando a decenas de usuarios dos aparcadoiros do Hospital, dicir de maneira taxante que non é certo, non é verdade”.

O alcalde asegurou que “o único que se fixo desde o Concello de Burela é procurar enviar aos gardas municipais alí para facilitar, regular e dispoñer cómo poden circular os coches sen que entorpezan a vía para dar facilidade á xente que vai usar o hospital. O que está facendo o Concello de Burela con respecto a este tema é colaborar coa dirección do hospital, estamos tratando de facer alí as obras de pintado suficientes, normalizar aquela situación, regular e facilitar que a xente circule da mellor maneira posible, e sobre todo que non interrompa para nada as ambulancias, aos camións de reparto, de menciñas, etc…”.

O rexedor contou que “aparentemente vese así como se fora un castigo a única proposta que facemos desde o Concello, e non é verdade. Nosoutros o que tratamos desde o Concello é facilitar e regular aquela situación que agora mesmo, hai que recoñecer que é moi difícil porque o que antes era un espazo para aparcadoiro agora é un espazo de obras, e evidentemente non se pode aparcar. Non se pode pretender ter a mesma facilidade de aparcamento que existía antes, o que estamos a facilitar é lugares onde poida aparcar a xente e que esas zonas estean preto. Os aparcadoiros que está facilitando tanto o hospital como sobre todo o Concello de Burela, que xa fixo nesa zona aparcadoiros para máis de 300 coches”.

Alfredo Llano sinalou que “non imos alí e aproveitamos a coxuntura para multar. Estamos enviando xente pero para facer o contrario, que non exista interrupción, que o traballo se poida desenvolver perfectamente, que a xente que necesite poida ir ao hospital e acudir pola rampa para deixar a un enfermo, é o que se está procurando. Se hai coches que interrompen esa circulación por esas vías que son necesarias, urxencias ou a rampa de entrada, evidentemente hai que botarlle unha man á xente que vai ao hospital para que poida acceder con normalidade. Esa noticia, a referida ás multas, é mentira absoluta, o que se di que se está multando a decenas de persoas, non é certo. Contrariamente o que se está facendo é ir por alí, pero para regular e mellorar todo o que sexa a circulación viaria nesa zona que agora mesmo, hai que recoñecer, que é difícil”.

O alcalde engadiu que “foron dúas ou tres multas as que se puxeron, pero non na zona do hospital. Alí non podemos multar xa que non temos atribucións para facelo. Houbo dúas ou tres multas porque algúns deles estaban aparcados encima de pasos de peóns e outro estaba ocupando un sitio que impedía a libre circulación de vehículos que irían para o hospital, como pode ser unha furgoneta de reparto. Viña xente que pensaba que estaba multada cando realmente o que tiña era un aviso de que non podía estar nesa situación, nese lugar, por algunha razón, pero iso non quere dicir que estiveran sancionados”.