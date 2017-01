II Curso de Música Tradicional Galega en Ribadeo II Curso de Música Tradicional Galega. Días 21 e 22 de xaneiro nas instalacións da EMMeD.

Organiza: Asociación Cultural Ronqueta

Colaboran: Concello de Ribadeo e Cuarteto Illa Pancha Especialidades e profesorado: gaita (Pepe Vaamonde), percusión (Miguel Anxo López "Chino"), canto e pandeireta (Davide Salvado), baile (Javier Feijoó "Xisco") Máis de 70 alumnos e alumnas inscritos nas catro especialidades, superando amplamente a matrícula do curso do ano pasado. Polo que vemos tivo bastante repercusión, imaxinamos que polo profesorado de primeiro nivel, xa que ven xente de A Coruña, Ferrol, de toda a comarda de A Mariña, Asturias, Madrid, Ponferrada, Cantabria e incluso un alumno desde Cardiff (Reino Unido). Ademais das clases, o sábado 21, ás 19:15 horas, no Salón de Actos da EMMeD, haberá a presentación-concerto do libro "O gaiteiro de Santo Xusto. O son da Ulloa" por Bruno Villamor Gay, autor do mesmo. Fará un percorrido pola vida e repertorio do afamado gaiteiro Ramiro Villamor. A entrada será libre.

Asamblea Ordinaria da asociación A Ribeira de Foz A asociación A Ribeira de Foz convoca para os seus asociados unha asamblea xeral para o sábado 21 de xaneiro as 12:00 no salón de actos do CENIMA cos seguintes puntos a tratar: ·Informe das xestións realizadas ata o momento. ·Informe de contas 2016. ·Actividades 2017, propostas. ·Rogos e preguntas.

Ruta de sendeirismo da Asoc. Salto do Coro A Asociación Salto do Coro organiza este sábado 21 de xaneiro coa colaboración da empresa INGETEAM unha nova ruta de sendeirismo.

Esta vez o destino é a Canle de Tronceda. A Saída é ás 10 da mañá da Praza da Catedral.

Pódese apuntar todo o mundo que queira no teléfono 605790091 antes do venres.

Mínimo de apuntados de 8 persoas.

Mundosueño en Foz O venres, día 20 de Xaneiro de 2017, ás 20,30 h. na Libraría Bahía, con entrada libre, terá lugar a presentación en Foz da novela MUNDOSUEÑO, gañadora do I CERTAMEN KIFBOOK 2016, escrita polo mindoniense Elías Noel Fernández.

O acto, deseñado en formato semellante ás tradicionais veladas literario - musicais, será presentado por Cielo Fernández e, ademais do autor, contará,coa participación dos relatores Francisco Piñeiro e Bernardo Penabade acompañados da xove promesa Hugo Eiroá e do cantautor mariñán Fran García que amenizarán a velada con anacos musicais axeitados ao contido da novela.

Pasada das Cabras de Burela realiza a 1ª etapa do Camiño Natural dá Ruta do Cantabrico Este sábado Pasada das Cabras de Burela iniciou a Ruta do Cantábrico cun percorrido de 10 Km. apx. que separan as localidades de Castropol e a praia de Arnao. É unha ruta paisaxísticamente moi bonita e cunha riqueza histórica moi interesante xa que ao longo da mesma visitáronse as carpinteirías de ribeira onde Felipe II encargou varios galeóns para a súa Armada Invencible, o que dá idea da calidade profesional dos estaleiros daquela época. Tamén se visitaron as torres de Pardo-Donlebún, un militar valenciano que venceu ao Pirata Drake e que foi Caudillo e Xeneral da flota real e Gobernador de Cuba.

Participaron 75 camiñantes nunha xornada chuviosa á primeira hora, finalizando con algún momento de sol.

A próxima saída será o 11 de febreiro para realizar a 2ª etapa que discorre entre Ribadeo e Rinlo.

Cea do Grupo Trípode e Amigos O pasado sábado 13 de xaneiro o Grupo Trípode e Amigos celebrou a súa cea de confraternidade no restaurante Cambota de Ferreira do Valadouro. Este grupo formouse cando varios actores se uniron ós tres que forman o Grupo Humorístico Trípode para representar a obra "A panxoliña máis fermosa", que se representou por varios concellos, especialmente neste pasado Nadal.