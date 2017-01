Rematou o taller de costura adaptada na asociación de axuda ó enfermo mental A Mariña Este martes rematou no Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral que a Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña ten en Burela a actuación formativa “Taller de costura adaptada”. Esta actuación enmárcouse dentro do Programa Operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER ou FSE Galicia 2014-2020, no seu obxetivo 9 “Promover a inclusión social e loitar contra a probreza e calquera forma de discriminación”.

O obxetivo principal foi a mellora da empregabilidade das persoas con enfermidade mental. Para conseguir esto, traballáronse: as habilidades sociais, a mellora de hábitos prelaborais e a adquisición de formación básica e de tipo laboral adaptada as necesidades das persoas con enfermidade mental.

Os participantes amósanse satisfeitos coa formación recibida, xa que contribúe a mellora signiticativa da súa calidade de vida.

Día da paz e a auga no Ceip San Cosme Os estudiantes do Ceip San Cosme de Barreiros celebraron o día da Paz con actividades sobre Gandhi. Alumnos de todos os cursos elaboraron xuntos un mural solidario e logo puxeron en común as súas reflexións sobre a figura do pensador pacifista. Paralelamente celebraron a Carreira Solidaria para recadar fondos para Save the Children. Este ano irán destiñados a paliar as consecuencias da seca en Etiopía. Na carreira tamén participaron algúns pais de alunmnos. As actividades foron organizadas polo profesorado dol centro.

Alumnos Erasmus do IES de Foz Dende o 1 de febreiro ata o 2 de marzo, seis alumnos do IES de Foz desprazaránse a Potenza (Basilicata) en Italia para realizar un periodo de prácticas en empresas da cidade.

Esta mobilidade está enmarcada dentro da beca de alumnado Erasmus + do programa KA102 “Abrindo oportunidades”, concedido ao instituto no mes de xuño.

Trátase dun grupo de seis alumnos recén titulados, dos Ciclos Medios de Cociña e Gastronomía e Servizos de Restauración. En Italia realizarán prácticas de cociña e servizo en restaurantes típicos da rexión onde poderán aprender as técnicas propias da cociña italiana e coñecer de cerca o produto do país.

Dispoñen dunha beca de 275 euros para desprazamento e 1156 euros para a estadía. O obxectivo desta actividade é principalmente o de aumentar a súa empregabilidade e mellorar as súas perspectivas profesionais, ademais de mellorar a autocapacitación e autoestima, os coñecementos de lingua italiana e ampliar a súa concienciación intercultural.

O Concello de Barreiros organiza unha representación teatral para o vindeiro domingo, 5 de febreiro. o grupo a adala porá en escena si o sei, non volvo á casa O Concello de Barreiros organiza unha representación teatral o vindeiro domingo, 5 de febreiro. O grupo A Adala presentará Si o sei, non volvo á casa. A obra poderase ver ás 18:00 horas, no Centro Sociocultural Manuel Díaz Sampedro.

O grupo de teatro A Adala, de Fazouro, nacía no ano 2000 co obxectivo de achegar o teatro afeccionado á Mariña. Durante a súa traxectoria ten representado máis dunha ducia de obras. Hai un ano poñía sobre as táboas Sen seu amor e agora chega con este título, Si o sei, non volvo á casa.

A función está organizada pola Concellería de Cultura e pola Oficina Municipal de Información Xuvenil.

O Concello de Lourenzá contratará a dúas persoas para reforzar o servizo de axuda no fogar O Concello de Lourenzá contratará a dúas persoas para reforzar ao servizo de axuda no fogar.

A alcaldesa, Rocío López, anunciou que “o Concello de Lourenzá vai contratar nos vindeiros días a dúas persoas para reforzar a prestación do servizo de axuda no fogar. Os interesados en optar a estas prazas poderán anotarse no Servizo Público de Emprego de Galicia ata o día 6 de febreiro. Os postos ofertados son dous auxiliares de axuda no fogar, con carácter de persoal laboral temporal, a tempo parcial por un período de 6 meses”.

A rexedora engadiu: “esperamos deste xeito poder reforzar e mellorar a calidade do servizo prestado e atender dun xeito máis eficiente aos usuarios”.

Primeira ruta do ano da Asociación de Sendeirismo "Terras de Lourenzá". O pasado domingo, 22 de xaneiro os membros da Asociación de Sendeirismo "Terras de Lourenzá" comezaron a camiñar e estrearon as rutas de 2017. Nesta ocasión, a andaina prevista era o tramo que os levaría, polo Camiño Natural Senda do Cantábrico, dende a Casa das Algas (Ribadeo) ata "A Yenka" (Barreiros). Unha intensa choiva repentina, cando chegaban a Rinlo, obrigounos a modificar os plans e rematar alí a ruta, coa intención de retomala dende este punto o ano que vén cando fagan a segunda etapa.

Repuxeron forzas na Yenka, tal como estaba previsto, e despois da sobremesa, e xa que volvera saír o sol, deron un pequeno paseo ata As Catedrais, aproveitando a marea baixa.