Reclamacións cláusulas chan na OMIC de Xove Dende o Concello estase a informar a tódolos veciños de Xove sobre os pasos a seguir para realizar a reclamación das cláusulas chan nas hipotecas. Esta información pódese recabar na Oficina Municipal de Información ao Consumidor do Concello, nas oficinas municipais.

Pensamento e Semmenteira abre a súa programación cun acto sobre as cláusulas chan O colectivo PENSAMENTO E SEMENTEIRA abre a súa programación cunha charla informativa sobre as abusivas cláusulas chan das hipotecas bancarias.O acto, terá lugar o venres 3 de febreiro, ás 20:30 horas, na sala da planta baixa da Biblioteca Municipal de Viveiro, na Praza Maior.

O avogado lugués Patricio Viveiro será o encargado de informar sobre este asunto que, supomos no Colectivo, afecta a moita veciñanza.

Nos vindeiros días o colectivo Viveirés dará a coñecer o restto da programación para este primeiro semestre do ano.

A concellería de medio ambiente de Burela organizou dúas actividades para celebrar o día mundial da educación ambiental Este xoves celebrouse o Día Mundial da Educación Ambiental, e dende a Delegación Municipal de Medio Ambiente organizou dúas actividades para conmemorar unha data tan importante. A primeira delas consistiu nun taller de manualidades a partires de material de refugallo (un CD), esta actividade lévase a cabo cos alumnos de Infantil do CEIP Virxe do Carme. A segunda das actividades, baixo o nome “Reciclín y su perro Ecocán”, está dirixida aos usuarios da Asociación Camiña, que xogando aprenderán a separar correctamente o lixo.

Noelia Mª Ben destaca que “dende o Concello hai unha forte aposta pola educación ambiental, e non só neste día tan sinalado, senón durante todo o ano, xa que contamos cunha Aula de Educación Ambiental que traballa a diario para mellorar a educación ambiental de todos nós, co obxectivo de acadar un desenrolo sostible”.

Celebración do “día da paz” no CPR Martínez Otero Este venres, día 27 de xaneiro, celebraremos no CPR Martínez Otero, con numerosas actividades adaptadas aos diferentes niveis, o "Día da Non Violencia e a Paz". Nesta data, que para nós é cada día do ano, facemos fincapé na necesidade de que a educación sexa un dos mellores mecanismos para a transmisión de valores como a tolerancia, a solidariedade, o respecto aos Dereitos Humanos, a non violencia e a paz.

Nesta xornada, lúdica e festiva, realizarase unha Eucaristía pola Paz na Igrexa Parroquial e un xogo colaborativo entre os diferentes cursos. Ademais, e para rematar esta celebración, ás 15h20 no Salón de Actos do Colexio, teremos o luxo de contar co Coro Xuvenil da Escola Municipal de Música de Foz. O concerto está aberto a todas aquelas familias que se queiran achegar.

A concellaría de igualdade e o CIM de Ribadeo organizan unha conferencia titulada "a normalización da violencia machista, sinais de alerta" A Casa do Mar acollerá o vindeiro mércores, 1 de febreiro, ás 20:30 horas unha conferencia titulada A normalización da violencia machista, sinais de alerta. Está organizada pola Concellaría de Igualdade e polo CIM e será pronunciada por Pilar Díaz Burgos, técnica de violencia de xénero da Secretaría Xeral de Igualdade.

Segundo explican desde o CIM “na conferencia afondárase sobre que é a violencia machista, cómo afecta, as causas, como poder detectala no noso entorno e o que é tamén moi importante, como actuar si percibimos que unha amiga, irmán, nai, veciña ... está a sufrila. Contaremos coa presenza de Pilar Díaz Burgos, técnica de violencia de xénero da Secretaría Xeral de Igualdade e forma parte tamén do persoal do Centro de Recuperación Integral para vítimas de violencia de xénero”.

A charla está aberta a todo o público que queira asistir.

Asemblea ordinaria de "O Tesón" Convócase a tódolos socios de O Tesón á asamblea xeral ordinaria que terá lugar no salón de actos da Casa

do Mar o día 4 de febreiro de 2017, sábado, ás 20:00 horas en segunda convocatoria (ás 19:30 en primeira convocatoria, que previsiblemente non se fará por falta de quorum)

Está previsto un punto único na orde do día:

1.Futuro da Asociación.

Como comentario ó único punto, despois de ter pasado un ano de prazo como foi previsto na última asamblea, e ante o feito de que non hai candidaturas á directiva, pero si nos teñen manifestado moitos socios (e mesmo non socios) un apoio para a continuidade, estanse estudando diversas posibilidades, como

continuar a situación actual de xeito indefinido, editar un novo libro de tema ribadense, etc, algo que queremos consultar a quen teña a ben asistir.