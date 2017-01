Lugo, 25 de xaneiro de 2017. O Presidente, Darío Campos Conde, informou este mércores que o Goberno da Deputación xerou un total de 166 novos postos de traballo en 46 Concellos da provincia co DEPUEMPREGO. É o plan de emprego do Executivo Provincial nos Concellos de menos de 20.000 habitantes. Está dotado de 3 millóns de euros, cos que financiar os custos laborais de novos traballadores, que reforcen os servizos públicos municipais, que as pequenas entidades locais teñen que ofrecen aos seus veciños.

Dos 166 postos xerados ata o momento, 148 están ocupados por outras tantas persoas que foron seleccionadas en procesos públicos, organizados polos 44 municipios nos que xa están a traballar. (LISTAXE DOS EMPREGOS POR CONCELLO AO FONDO DESTA INFORMACIÓN).

Na actualidade, está aberta a solicitude dos restantes 18 empregos xerados. Son en Baralla, Friol, Mondoñedo e O Saviñao. En Baralla, ofértanse 3 postos como peón, e o prazo está aberto ata o 27 de xaneiro. En Mondoñedo, búscase 1 varredor-peón, e as solicitudes poden facerse dende o 30 de xaneiro ata o 7 de febreiro. En Friol, son 6 peón de mantemento de espazos naturais, e no Saviñao 6 peóns, 1 limpador e 1 administrativo. O prazo para concorrer aos empregos destes últimos municipios abrirase proximamente. A inscrición e máis información ao respecto nos propios Concellos.

Hai outros 97 postos de traballo máis, cuxos procesos de selección, dos que se encargan os Concellos, terán lugar nas vindeiras semanas, pois o Goberno da Deputación financia os custos laborais dun total de 263 novos traballadores nos 66 municipios. Faino con 3 millóns de euros, que distribuíu en base a criterios totalmente obxectivos: taxa de paro, superficie, entidades de poboación e núcleos poboacionais. Isto supuxo que cada Concellos reciba axudas de entre 27.000 e 67.000 euros para a contratación persoal.

193 empregos máis e 7 accións formativas con posteriores contratos

O Presidente destacou que, a maiores dos 97 postos de traballos do DEPUEMPREGO, continúa aberta a solicitude dos 193 empregos en empresas e colectivos sen ánimo de lucro da provincia, dirixidos a lucenses no paro, que o Goberno Provincial ofrece a través do “Ben Empregado 3, máis social”. Tamén segue aberto o prazo para as primeiras 7 accións formativas do LUGOWORK para 105 mozos lucenses sen traballo e menores de 30 anos. Trátase do plan de emprego xuvenil do Executivo da Deputación, que inclúe formación sobre nichos de emprego na provincia e, posteriormente, contratos laborais durante 6 meses en empresas da provincia.

Distribución dos 148 traballadores

Os 44 Concellos que xa contan con 148 traballadores novos, cuxos custos laborais se financian na súa totalidade a través do DEPUEMPREGO, son os que se apuntan a continuación:

Na Mariña son 22 postos de traballo en 9 Concellos: Alfoz, 1 peón e 2 auxiliares administrativos; A Pontenova, 1 chofer e 1 auxiliar administrativo; Barreiros, 2 oficiais; Ribadeo, 1 auxiliar de turismo, 1 catalogador de documentos, 1 dinamizador sociocultural e 1 auxiliar administrativo; en Riotorto, 1 peón forestal medioambiental e 1 peón de xardinería; Trabada, 1 auxiliar administrativo, 1 arquitecto técnico e 1 técnico deportivo; Mondoñedo, 1 educador familiar, 1 axente de desenvolvemento turístico; O Vicedo, 1 administrativo e 1 peón de servizos múltiples; e Xove, 1 coidador e 1 administrativo.

Na Terra Chá son 35 postos de traballo en 9 Concellos: Abadín, 3 peóns; Begonte, 6 peóns; Castro de Rei, 4 peóns de servizos múltiples; Cospeito, 3 peóns; Meira, 2 peóns; Muras, 1 técnico de obras e servizos, 1 auxiliar administrativo, 1 operario condutor, 1 orientador; Ribeira de Piquín, 3 peóns; Vilalba, 3 peóns de obras públicas, 1 conserxe, 1 técnico superior informático e 1 técnico en administración; e Xermade, 3 peóns da edificación de obras públicas e 1 peón condutor

Na Comarca de Lugo son 16 postos en 5 Concellos: O Corgo, 1 peón, 1 palista e 1 oficial de segunda; Guntín, 1 administrativo; Outeiro de Rei, 1 administrativo e 6 operarios; Portomarín, 2 peóns e 1 xardiñeiro; e Rábade, 1 administrativo e 1 peón.

Na Comarca de Sarria son 11 postos en 3 Concellos: O Incio, 7 peóns; O Páramo, 1 animador sociocultural; e en Sarria, 1 dinamizador e 2 traballadores de servizos varios.

Na Montaña son 16 postos de traballo en 7 Concellos: Baralla, 3 peóns; Becerreá, 1 tractorista e 1 enxeñeiro técnico agrícola; Cervantes, 1 peón e 1 tractorista; Folgoso do Courel, 1 peón e 1 animador turístico; Negueira de Muñiz, 2 peóns; Navia de Suarna, 1 peón condutor e 1 auxiliar administrativo; e As Nogais, 1 oficial de primeira, 1 peón e 1 licenciado en Humanidades.

Nas Comarcas de Lemos e Chantada son 28 postos de traballo en 8 Concellos: Bóveda, 2 peóns; Carballedo, 1 informador turístico e 2 peóns de servizos múltiples; Monforte de Lemos, 2 peóns de servizos e 1 auxiliar administrativo; Pantón, 1 peón de mantemento e 1 traballador social; A Pobra do Brollón, 1 técnico medioambiental e 1 peón forestal; Quiroga, 1 electricista, 1 albanel, 1 limpador, 1 técnico medioambiental, 1 animador sociocultural e 1 auxiliar administrativo; Sober, 1 técnico en informática, 1 auxiliar viticultura técnico en turismo, 1 monitor deportivo, 2 peóns de servizos e 1 pintor; e Taboada, 1 peón de obras, 2 oficiais de primeira e 1 monitor de deportes.

Na Comarca da Ulloa son 20 postos en 3 Concellos: Antas de Ulla, 5 peóns; Palas de Rei, 4 peóns, 2 auxiliares de axuda a domicilio, 1 peón de xestión de residuos e 1 arquitecto; e Monterroso, 3 peóns de limpeza, 3 peóns de obra albaneis e 1 conserxe.