Foz, 27 de xaneiro de 2017. O alcalde de Foz, Javier Jorge Castiñeira, fai unha valoración moi positiva do pleno da corporación municipal celebrado onte, no que se aprobaron todas as propostas presentadas polo equipo de goberno e algunhas delas por unanimidade. En cambio a moción dos socialistas para municipalizar o servizo de subministro de auga non contou co apoio de ningún dos demais grupos.

Javier Castiñeira dixo que “a valoración do equipo de goberno do Concello de Foz, do Partido Popular, do pleno do día de onte é moi positiva posto que as propostas que levou o equipo de goberno saíron todas adiante e moitas delas por unanimidade de todos os grupos”.

O rexedor focego engadiu que “hai que ter en conta que eran varios regulamentos de funcionamento que foron consensuados e houbo un traballo previo importante. Principalmente o regulamento de funcionamento do arquivo municipal, tamén o regulamento de ficheiros de protección de datos, pero sobre todo, moi importante, o regulamento de funcionamento da Escola Municipal de Música. Todos eles foron apoiados por unanimidade, por todos os grupos, pero era algo no que se veu traballando durante varios meses. Tamén se aprobou o contrato definitivo dos servizos sociais no que é a lei da dependencia, á empresa Servizos Sociais San Roque S.L.”.

O alcalde de Foz quixo “salientar un punto que traía o Partido Socialista, no que se quedou só, que era a municipalización do subministro de auga e a creación dunha mesa pola auga. Chamounos a atención ao resto dos grupos que o propuxera o Partido Socialista, que estivo gobernando 16 anos neste Concello e o único que fixo foi prorrogar os contratos da empresa concesionaria, en contra incluso dos informes dos técnicos. Non foi capaz nin de sacar o concurso público, chegando no ano 2007 a facelo xusto antes das eleccións, cando tiña maioría absoluta, sabendo que a podían perder; e fixérono nun dos últimos plenos desa lexislatura, sacando ademais da auga tamén o saneamento e a depuración”.

Para Javier Castiñeira “o Partido Socialista non ten ningunha potestade para falar de municipalización; e, ao contrario, o Partido Popular e o equipo de goberno entendemos que é un servizo complexo e o que hai que facer é esixir á empresa que dea un bo servizo e se non se dá loxicamente haberá que facerlle as reclamacións pertinentes”.

O alcalde focense anunciou que “dentro duns meses sairá un novo concurso público. O Partido Popular está en que haxa competencia nese concurso público e que sexa a empresa que mellor preparada estea a que o leve, ao contrario do que fixo o Partido Socialista, que prorrogou dúas veces por vinte anos o contrato que había de cinco”.

Castiñeira asegurou que “hai transparencia absoluta neste asunto e o que non admitimos é ningunha lección do Partido Socialista porque fixo totalmente o contrario do que di; e así se lle dixo, que nesta cuestión a súa opinión era totalmente hipócrita, pois fixeron o contrario do que viñan dicindo nesta moción”.

O rexedor mostrouse “contento porque foi un pleno interesante onde se sacaron adiante asuntos importantes; e séguese demostrando que existe un bo clima na corporación á hora de tomar acordos importantes, que os temas de política xeral cada vez son menores e as mocións e as proposicións son de asuntos do concello, o que é unha diferenza importante coa lexislatura anterior”.