Foz 23-1-17. A Asociación Cultural A Pomba do Arco organiza o Xoves 26 de Xaneiro ás 20:30 na Libraría Bahía de Foz a presentación do libro “A Candidata”, obra que mereceu o Premio Manuel García Barros de Literatura e que ven de ser publicado pola Editorial Galaxia. A presentación da obra correrá a cargo do seu autor Miguel Sande que estará acompañado polo Presidente da Pomba do Arco Xoán Ramón Fernández Pacios.

A novela de Miguel Sande está a recibir un moi boa reposta por parte da crítica e do publico, do que dá conta as súas propias vendas, até o punto de aparecer como un dos libros galegos máis vendidos do último trimestre. Asemade o blog cultural Biosbardia cualificouna como “ a novela destacada do ano 2016”, situándoa a “Tabela dos libros”, recomendación mensual de libros efectuada por 5 dos máis importantes críticos de Galiza, como un dos libros recomendados para Xaneiro de 2017.

Miguel Sande, autor moi vinculado á Mariña, onde traballa como Delegado da edición comarcal do xornal “La Voz de Galicia”, é un recoñecido escritor galego cuxa obra mereceu premios literarios como o Premio de teatro Rafael Dieste, o Premio Repsol de narrativa breve ou este mesmo ano o Premio García Barros ou o Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca. Asemade a súa obra dramática foi posta en escea ao longo de toda Galiza.