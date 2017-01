A concellaría de igualdade e o CIM de Ribadeo organizan unha conferencia titulada "a normalización da violencia machista, sinais de alerta" A Casa do Mar acollerá o vindeiro mércores, 1 de febreiro, ás 20:30 horas unha conferencia titulada A normalización da violencia machista, sinais de alerta. Está organizada pola Concellaría de Igualdade e polo CIM e será pronunciada por Pilar Díaz Burgos, técnica de violencia de xénero da Secretaría Xeral de Igualdade.

Segundo explican desde o CIM “na conferencia afondárase sobre que é a violencia machista, cómo afecta, as causas, como poder detectala no noso entorno e o que é tamén moi importante, como actuar si percibimos que unha amiga, irmán, nai, veciña ... está a sufrila. Contaremos coa presenza de Pilar Díaz Burgos, técnica de violencia de xénero da Secretaría Xeral de Igualdade e forma parte tamén do persoal do Centro de Recuperación Integral para vítimas de violencia de xénero”.

A charla está aberta a todo o público que queira asistir.

Asemblea ordinaria de "O Tesón" Convócase a tódolos socios de O Tesón á asamblea xeral ordinaria que terá lugar no salón de actos da Casa

do Mar o día 4 de febreiro de 2017, sábado, ás 20:00 horas en segunda convocatoria (ás 19:30 en primeira convocatoria, que previsiblemente non se fará por falta de quorum)

Está previsto un punto único na orde do día:

1.Futuro da Asociación.

Como comentario ó único punto, despois de ter pasado un ano de prazo como foi previsto na última asamblea, e ante o feito de que non hai candidaturas á directiva, pero si nos teñen manifestado moitos socios (e mesmo non socios) un apoio para a continuidade, estanse estudando diversas posibilidades, como

continuar a situación actual de xeito indefinido, editar un novo libro de tema ribadense, etc, algo que queremos consultar a quen teña a ben asistir.

Degustación e curso de cociña en Amodiño (Ribadeo) Esta semana en Amodiño tenda bar (Amando Pérez 8, Ribadeo) ofrecen dúas actividades para chuparse os dedos. Xoves de 20 a 23h haberá unha degustación de pratiños peruanos. Sábado de 11 a 14h curso de cociña con quinoa para tod@s @s interesad@a en incorporar este súperalimento rico en fibra, omega-3, omega-6, aminoácidos e micronutrientes á súa dieta.

Semana branca do alumnado do IES san Rosendo de Mondoñedo 22 alumnos do IES san Rosendo De mondoñedo e dous profesores, están disfrutando dunha semana de práctica do esquí en Andorra. Semana branca na que se perfecciona a técnica do deporte, desenrolando a confianza persoal e incluso a práctica idiomas, ao coincidir con xente de varias nacionalidades.

Ruta Paso Miudo Este mes tocou a ruta dos muiños en Abadín. Cun frío tremendo, comenzouse a 4 grados baixo cero, estando todo conxelado, ata a lama. A ruta mais fría de Paso Miudo ata o momento, eso si, moi fermosa.

Entregados os premios do certame de poesía de nadal da biblioteca municipal de Lourenzá. Foron entregados os premios do certame de poesía de Nadal da biblioteca pública municipal de Lourenzá.

No acto os premiados estiveron acompañados pola a alcaldesa, Rocío López; o concelleiro de Cultura, Manuel Arango; a técnica municipal de Cultura, María José López Noceda; Amanda Gasalla e Dolores Villasuso, que foron membros do xurado.

Na categoría A os seleccionados foron Aldara Loureiro, Anxo Maseda e Lidia Díaz. E na categoría B os premios corresponderon a Claudia Carril, Mario Moirón e Mateo Fraga.