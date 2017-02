O restaurante A Mirandilla, de Rinlo, reabriu despois dunha importante renovación das súas instalacións O restaurante A Mirandilla, de Rinlo, reabriu despois dunha importante renovación das súas instalacións. Ademais para o día 23 deste mes preparan unha cea especial cun menú degustación, evento para o que contarán coa colaboración dos prestixiosos chefs Diego López, do restaurante La Molinera, de Lalín, e Iván Domínguez, que é o director gastronómico do Grupo Alborada e conta cunha estrela Michelín.

Sesión informativa sobre da couza da pataca en Xove O vindeiro martes 14 de febreiro, ÁS 20:00 HORAS NO SALÓN DE ACTOS DO CENTRO CÍVICO, vai ter lugar unha SESIÓN INFORMATIVA sobre a PRAGA DA COUZA DE PATACA, na que intervirán José Manuel Balseiro, Delegado Territorial da Xunta de Galicia e Técnicos da Consellería do Medio Rural.

O Goberno da Deputación felicita á Alcaldesa de Viveiro e aos seus compañeiros, absoltos polo caso de Vestas O voceiro do Goberno, Álvaro Santos Ramos, trasladou en nome de todos os seus compañeiros do executivo da Deputación “a felicitación á Alcaldesa de Viveiro, María Loureiro e aos seus compañeiros do Concello de Viveiro que foron absoltos pola causa xudicial que había entorno a Vestas, darlles a noraboa polo recoñecemento a unha alcaldesa e a uns compañeiros que sempre traballaron en prol aos seus veciños e en prol dos problemas dos seus veciños”.

UCGAL prepara unha xornada informativa sobre cláusulas chan no Concello do Valadouro O vindeiro luns, 13 de febreiro, técnicos da Unión de Consumidores de Galicia levarán a cabo unha xornada informativa no Concello do Valadouro titulada Que podo facer ante unha cláusula chan?, unha actividade cuxo obxectivo é axudar a veciñanza a despexar as súas dúbidas sobre as cláusulas chan e o impacto que a recente sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea terá sobre a devolución dos importes cobrados indebidamente.

A xornada informativa levarase a cabo na Casa da Cultura do concello o luns, 13 de febreiro, ás 20:00 horas; e contará coa presenza do alcalde, Edmundo Maseda. A entrada é libre e gratuíta ata completar aforo.

Asemblea e xantar da Asociación de veciños Burgo de trasbar Sesión ordinaria da Asemblea de socios que se celebrará o domingo 05.02.2017, ás 11.00 h en primeira convocatoria e a segunda convocatoria ás 11.30 h, no local social de Trasbar, coa seguinte

Orde do día:

1.Aprobación das actas das xuntanzas anteriores, se procede.

2.Aprobación do estado de contas, se procede

3.Memoria de actividades ano 2016

4.Avance de actividades ano 2017

5.Rogos e preguntas.