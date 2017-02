Este venres 24 celébrase o Día de Rosalía. Na data na que se conmemora o 180 aniversario do seu nacemento no auditorio municipal de Burela terá lugar unha lectura de textos seus a partir das 12 do mediodía. O acto estará conducido por Matías Nicieza e no mesmo colaboran Eu Son e Luz Acesa.

Durante estes días da fachada do Concello colga unha pancarta en homenaxe a Rosalía de Castro.