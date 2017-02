Lugo 15 de febreiro de 2017.- A Delegación territorial da Xunta continúa coa súa campaña informativa para dar a coñecer o contido do novo Decreto que regula o uso de vivendas turísticas. Nesta ocasión será a localidade de Ribadeo quen acolla unha charla que terá lugar, ás 19.00 horas, no salón de actos do Instituto de Ensino Secundario Dionisio Gamallo.

As intervencións correrán a cargo do delegado territorial, José Manuel Balseiro, e da xefa provincial da área de Turismo en Lugo, Paloma Vázquez, que darán conta dos aspectos fundamentais do novo decreto e intentarán resolver as dúbidas, preguntas e cuestións que poidan xurdir en relación co seu contido e aplicación.

Esta sesión informativa foi convocada en colaboración coa Asociación Provincial de Hostalería de Lugo, que dirixe Cheché Real, e co Colexio Provincial de Xestores Administrativos.

Balseiro convidou a todos aqueles que estean interesados en recibir máis información sobre esta cuestión a participar na xornada, de entrada libre e gratuíta, e na que tamén aproveitarán para dar traslado das principais liñas e subvencións que mantén abertas a axencia Turismo de Galicia.

Regula por primeira vez as vivendas de uso turístico

A principal novidade do novo decreto, que foi aprobado polo Consello da Xunta, é a regulación, por primeira vez, das vivendas de uso turístico, na que se conteñen os requisitos e servizos mínimos dos que deberá dispoñer e o seu réxime de funcionamento e do exercicio da actividade.

Desde a administración autonómica lembran que esta nova regulación é necesaria debido á proliferación da tendencia de alugar por días ou semanas a vivenda habitual, que se viu favorecida coa creación de páxinas web que ofertan este tipo de aloxamentos dun xeito rápido e sinxelo.

Coa nova norma a Xunta cumpre unha demanda do sector turístico, o cal manifestou en numerosas ocasións a necesidade de regular este tipo de aloxamento, debido ao seu forte impacto e á competencia desleal que supón respecto do aloxamento turístico regrado.