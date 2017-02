Será este martes 21 ás 19h, na sala multiusos do Concello. Intervirán José Manuel Balseiro e técnicos da Xunta

O Concello de Cervo, a través da delegación de Deportes, colaborou un ano máis coa ANPA do IES Marqués de Sargadelos de San Ciprián, na organización dunha viaxe á Coruña para ver o partido do Deportivo da Coruña contra o Deportivo Alavés, que se disputou este sábado no estadio de Riazor.