Ribadeo 10-2-17. O Comité Lila do IES Dionisio Gamallo Fierros organizou unhas actividades moi especiais

para celebrar o 14 de febreiro. A cantora galega María Xosé Silvar (SES) desprazarase ata o

instituto o día 17 de febreiro para ter un encontro co alumnado de 3º e 4º de ESO. Impartirá para

estes cursos unha charla (desde as 12.30 ata as 14.00) centrada no amor romántico: a media laranxa,

a exclusividade nas parellas, os celos, a paixón eterna. Tamén se tratarán temas como:

.Importancia de construír una identidades sen complexos

(lingüística,cultural,sexual,..) para valorarnos e liberarnos de prexuízos.

.Os falsos mitos de beleza.

.A importancia do feminismo na sociedade.

Estes e outros aspectos serán tratados con máis profundidade por SES nunha xornada

formativa que se desenvolvará en sesión de tarde no instituto e dirixida exclusivamente para as

persoas integrantes do Comité Lila.