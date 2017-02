Parece incrible que un aparello móbil de telefonía consiga anular a conciencia dun ser humán, véase senón a xente que por culpa de ir wasapeando co móbil cae ó mar, cruza a estrada sen mirar se veñen coches, non miran nin saúdan a ninguén, abstráense do núcleo da sociedade na que viven, …Algunhas persoas levan nunha man o tan querido móbil do que non separan a súa vista e noutra un carrito con un pequerrecho o que non lle fan nin caso. Son moitos os casos das personas aducidas polos móbiles.

Nunha humanidade casi asocial, nas que as persoas son incapaces de relacionarse unhas con outras frente a frente (falo en xeral), é importante o valor que se lle da a estar enviando e recibindo mensaxes de wasap de mañeira continuada, de quen incluso nin coñecen. Os aparellos de telefonía son moi importantes na vida sempre e cando se lles dé de mañeira única o valor que teñen e se utilicen conscientemente, pero se o seu uso non é responsable convírtense nalgo baldío e nun xogo para ignorantes. Saber utilizar de mañeira convinte as novas tecnoloxías non é fácil, hai que ser quen de non pensar que por gañar nun xogo informático un ten máis capacidades que os máis, que contar a vida privada os descoñecidos pode ter consecuencias de gravedade, que por “colgar” fotos dos fillos menores de idade pode acarrearlles un perigo serio e que sempre son máis importantes e sinceros os seres cando se lles mira os ollos.

O aducimento dos móbiles ven dado porque hay personas que teñen a súa vida baleira, non saben como entreterse de mañeira inteligente e práctica, e non consiguen interactuar activamente en conversacións cos máis. E unha mágoa que haxa persoas aducidas polos móbiles. ¿Qué tipo de vida lles esperará?