Este sábado 4 ás 12h, os salóns do Club náutico acollen unha charla sobre economía que impartirá D. Iago Echevarría Fernández. Os temas a tratar serán: .Educación financieira, importancia da planificación .Profesión e preparación do proxecto .Situación actual de mercados e alternativas seguras .Estratexia. Non producto. Presente e futuro do aforro.

39 pequenos, de 0 e 3 anos, convertíronse en "ositos amorosos". Logo dun breve desfile ante a atenta mirada dos familiares, todos disfrutaron dunha merenda no salón de actos da Casa do Mar.

Os alumnos do Ceip San Cosme de Barreiros despediron o día cunha gran Festa de Carnaval baixo a temática de Peter Pan e as aventuras do Capitán Garfio. Os nenos pequenos ían disfrazados de cangrexos, os medianos de peixes e os maiores e profesores caracterizados como Capitán Garfio, Wendy e outros personaxes do conto. Fixeron un desfile polo recinto escolar, cantaron unhas cancións para as familias no pavillón e remataron a festa con doces de Entroido. A actividade foi organizada polos profesores.