O venres 17, Mariña Asesores dará unha charla sobre as cláusulas chan e a recuperación dos gastos hipotecarios en Foz. Será ás 20:30 horas na Sala de Actos do CENIMA. A cita está organizada pola asociación de veciños O Castro de Foz.

Este mércores no centro infantil Kativ@s teremos unha tarde cinematográfica para nenos e nenas de 2 a 12 anos co propósito de axudar ás asociacións GALBAN (Asturias) e ASANOG (Galicia) na loita contra o cancro infantil. Todos/as aqueles/as que queiran compartir esta tarde só terán que facer unha pequena apartación, voluntaria, ás huchas de ditas asociacións.Os pequenos e pequenas poderán pasar unha tarde divertida, cunha película infantil, palomitas e gusanitos. Agradécese de antemán a todos/as aqueles/as que se queiran achegarse e aportar a súa axuda.

O Seminario de Estudos do Valadouro presentou este sábado día 11, na Casa da Cultura de Alfoz, o Número 1 da súa revista Candea Branca. No acto tomaron a palabra os tres Presidentes que tivo a entidade na súa historia: Pedro Rubal, Xabier Pardiñas e Pepe Peinó, o actual. Asistiron arredor de medio centenar de persoas, moitas delas colaboradoras na revista e tamén varios socios da entidade. A revista porase agora á venda en bar Rodolfo (na Seara, Alfoz), nas librerías de Ferreira e tamén nalgunha librería de Foz e de Burela.

De auténticos sobreviventes podemos considerar aos senderistas de Pasada das Cabras de Burela, despois de realizar este sábado a 2ª etapa do Camiño do Cantábrico. Participamos un total de 80 senderistas e cun temporal de vento e choiva percorremos o 12 Km. que separan as localidades de Ribadeo e Rinlo. Debido ás condicións climatolóxicas non puidemos gozar plenamente da extraordinaria beleza deste tramo: a Ponte dos Santos, O Cargadoiro, o Forte de San Damian, o Faro da Illa Pancha ...., e por ultimo o pintoresco porto de Rinlo, aínda que as mesmas circunstancias que dificultaron a ruta engadiron beleza ao percorrido, pola forza do mar.