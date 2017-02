As instalacións de Academia A Mariña acollerán o 5 de marzo un curso de Barber Shop, que será impartido por Juan Belmonte e Richard Lage, de Juan Por Dios, unha perruquería sesenteira ubicada no madrileño barrio de Malasaña

Ramón Carballo, mantivo esta mañá no seu despacho con Francisco Alonso Lorenzo, que ocupa o cargo de capitán marítimo de Burela en funcións dende a xubilación de José Ángel Iglesias Durán o pasado día 16 deste mes e logo de máis de tres anos no posto. Francisco Alonso, natural de Celeiro, é conselleiro técnico de seguridade e medio ambiente en Galicia da Dirección Xeral da Marina Mercante. Ocupará o posto de capitán marítimo provincial de xeito provisional, ata que o Ministerio de Fomento nomee ao novo responsable da Capitanía burelesa.

O salón de actos da Casa do Concello acollerá mañá, mércores, día 22 de febreiro, ás oito da tarde unha charla informativa organizada pola asociación Terras de Miranda para difundir o programa Leader 2014-2020 no territorio deste grupo de desenvolvemento rural (GDR), no que está o municipio de Lourenzá.