Barreiros, 13 de febreiro de 2017. Barreiros acollerá unha das charlas informativas organizadas pola Xunta sobre a praga da couza da pataca. Esta sesión informativa, na que intervirán técnicos de Medio Rural, terá lugar o día 22 deste mes ás 19:00 horas no local do campo da festa de San Xusto.

O alcalde, Alfonso Fuente, manifestou que “no día de onte vendo a prensa, e hoxe de novo outra vez, ver como o Bloque Nacionalista Galego de aquí de Barreiros critica que non haxa charla da pataca, me sorprende”.

O rexedor dixo: “me sorprende toda vez que a Xunta de Galicia está a establecer un calendario de charlas polos distintos municipios. Publicou unha relación de Concellos onde se ían impartir, e precisamente hoxe á mañá xa me confirmaban tamén que en Barreiros vai ser o día 22 ás sete da tarde e imos facela no local do campo da festa de San Xusto, que é na zona do interior onde máis patacas se labran”.

Fuente Parga sinalou que “se está organizando isto e me sorprende a rapidez con que critican este feito, cando aínda se está establecendo a axenda, tendo en conta que os que teñen que desprazarse son os técnicos a facer estas charlas, e teñen que ir organizando todo o que é a axenda. Insisto, hoxe a primeira hora me confirmaban que sería o día 22, ás sete da tarde no local de San Xusto, esa charla en Barreiros”.

O alcalde barreirense asegurou que “nin a Xunta abandona aos veciños de Barreiros, nin o alcalde abandona aos veciños de Barreiros, que estean tranquilos que nosoutros imos estar sempre para informar. A día de hoxe hai outros concellos tamén que non teñen data da charla como Foz, Cervo, Lourenzá ou Trabada, que me imaxino que ao longo destes días tamén irán fechando esas charlas informativas para que todo o mundo estea ao tanto sobre a problemática que estamos a ter coa plantación de pataca”.

Alfonso Fuente Parga quixo “recalcar que o alcalde de Barreiros está sempre pendente dos veciños de Barreiros, e van estar informados como os que máis, pero tamén temos que respectar as axendas dos técnicos que teñen que desprazarse”.