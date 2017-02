San Valentín no Vila do Val Este sábado, día 11, ofrece un menú especial cun prezo de 45 euros por persoa, bebida non incluida.

Hai ademais unha promoción que suma a cea co menú especial e inclúe aloxamiento en habitación doble con decoración romántica, detalle de benvida e almorzo buffet especial San Valentín o domingo 12. O prezo é de 119 euros por parella.

Fumarel inaugura dous novos comedores O establecimiento hostaleiro ribadense Fumarel inaugurou dous novos comedores, un cunha capacidade para 30 persoas e o outro para un máximo de 20, que acaban de habilitar na primeira planta do local ubicado na rúa Doctor Moreda, número 4, de Ribadeo. Ademais ofrecerá un menú especial San Valentín os días 11, 12 e 14 deste mes e continúa coas xornadas do cocido tradicional de montaña, que se desenrolan ata o 2 de abril.

A delegación de Cultura de Burela mantén aberta a inscrición para o desfile de entroido, que este ano terá lugar o domingo 26 A Delegación de Cultura lembra que está aberto o prazo de inscrición para participar no desfile de Entroido, que este ano se celebrará o domingo 26 de febreiro.

O concelleiro de Cultura, José Díaz, subliñou que “a novidade este ano é que o festivo local pasouse ao luns, 27 de febreiro. Polo tanto o desfile terá lugar o domingo 26 ás 17:00 horas”.

José Díaz engade que “o desfile sairá, como ven sendo costume, da rúa do Ril”.

O edil socialista engadiu que “todas as persoas interesadas en participar, poden inscribirse na Casa da Xuventude de Burela ata o venres 24. As bases están dispoñibles na páxina web do Concello e na sede electrónica”.

X Campionato barista IES de Foz O Xoves 9 de febreiro terá lugar a presentación do X Campionato Internacional Barista del IES de Foz.

O acto se desenvolverá diante do concello de Foz ,si o tempo o permite faremos unha demostración Barista e degustación de Café para os asistentes entre as 11:00 e as 13:00 para posteriormente ,entorno ás 12:00 , presentar o Campionato.

Así mesmo se dará a coñocer un video promocional do Campionato

2.ª Etapa do camiño do Cantabrico de Pasada das Cabras O vindeiro sábado día 11 de febreiro a Asociación Pasada das Cabras de Burela vai a facer a 2.ª etapa do Camiño do Cantábrico entre Ribadeo e Rinlo de 11 quilómetros de lonxitude.

A saída será ás 9 da mañá da Estación de Autobuses de Burela.

O prezo é de 20 € para os socios e de 25 para os que non o son e inclúe autobús, comida e seguro.

Os interesados en participar teñen que anotarse en Gráficas Arfe ou ben no teléfono: 982 580 504 antes do xoves día 9 ás 20,00 h.

Charla de AFAVI sobre o alzheimer AFAVI organiza unha charla sobre "Mantener a autonomía nos enfermos de Alzheimer", que se realizará o día mércores 8 de Febreiro ás 16:30 na aula 1 da UNED, claustros de San Francisco, primeira planta.

Está destinada a coidadores e a todas as persoas interesadas no tema.

Os temas que se tratarán serán, qué é a enfermidade de Alzheimer, cómo debemos adaptar o domicilio para que unha persoa afectada poida manter o maior tempo posible a súa autonomía e tamén cómo actuar ante dificultades que poidan surgir en actividades cotidianas como vestirse, bañarse, dormir, etc.