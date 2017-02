Burela, 20 de febreiro de 2017. A Concellería de Cultura celebrará mañá un acto conmemorativo polo 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. Ás 12:00 horas colgará unha pancarta alusiva á escritora, que permanecerá toda a semana na fachada do Consistorio.

O concelleiro de Cultura, José Díaz, anunciou que “mañana, aquí en el Concello, vamos a colgar la pancarta que tenemos preparada para celebrar la semana del 180 aniversario del nacimiento de una de las poetas y escritoras referente de la literatura gallega, no sólo por la parte literaria sino también por lo que representa Rosalía para Galicia”.

O edil socialista lembrou que “ya el año pasado hicimos un homenaje similar y mañana, a las doce de la mañana, colgaremos en la fachada del Concello esa pancarta en recuerdo de Rosalía con uno de sus poemas más conocidos y universales, además de su foto y un poco de su historia”.

Díaz convida “a todos los colectivos y vecinos del concello a estar presentes en ese momento. Va a estar colgada durante toda esta semana, ya que el viernes, 24 de febrero, es cuando se conmemora el nacimiento de Rosalía de Castro en 1837. Sería el primer acto de otros que se harán y que ya comentaremos en días posteriores, que haremos aquí el viernes por la mañana”.

El show de los payasos

Por outra banda, o concelleiro de Cultura contou que “mañana también estará en la Biblioteca Municipal, en venta anticipada como solemos hacer con casi todos los espectáculos, las entradas para El show de los payasos, que va a ser este viernes”.

José Díaz explicou que “se llama El show de los payasos, es carnaval y sería un poco el pistoletazo de salida para todos los actos de este próximo fin de semana de Carnaval aquí en Burela. Hay dos días muy enfocados a los niños que son tanto el viernes con este show de los payasos en el auditorio municipal, como el lunes que sería el Día do Neno en una carpa que va a estar instalada en la praza do Concello”.

O edil de Cultura indicou que “las entradas para El show de los payasos se venden a un precio bastante asequible, que son 2 euros, y además da derecho cada entrada a un sorteo final de diferentes productos relacionados con ese show que vamos a poder ver en Burela el viernes, en el que habrá actuaciones de todas las películas de animación y dibujos que ahora mismo están más de moda y que más les gustan a los niños, y esos sorteos finales serán relacionados con eso”.

José Díaz engadiu que “en venta anticipada la entrada va a costar lo mismo que en taquilla, pero un poco lo que buscamos es previsión, saber cuánta gente va a haber, porque la verdad es que esperamos mucha participación porque entre familias y niños seguramente que el auditorio se llene. Retirando la entrada anticipadamente quien lo haga se garantiza que haya sitio ese día en el auditorio, ya que no creo que me equivoque diciendo que el auditorio va a presentar otra vez casi lleno total”.

Contos de Nadal

O concelleiro de Cultura de Burela tamén contou que “ya están editados y listos para distribuir los libros especiales de Contos de Nadal 2016. Es un pequeño librito donde van incluidos los relatos ganadores de este concurso de Navidad que hicimos por primera vez en Burela este año, con los dos ganadores y los cuatro finalistas además de varias colaboraciones de escritores de la zona, seis en total, que hacen más rico este pequeño recopilatorio literario de Navidad”.

O edil burelés dixo que “el librito se va a distribuir en todos los colegios e institutos de Burela además de en otras instituciones privadas vinculadas a la literatura, y en locales de hostelería de todo nuestro concello para que esté un poco a disposición de la gente. También aquí en el Concello o en la Biblioteca Municipal habrá libritos, evidentemente gratuitos, para todo aquel que quiera coger el suyo y leer estos relatos que fueron ganadores de un certamen al que queremos darle continuidad como ya explicamos”.

José Díaz asegurou que “queremos seguir haciendo este certamen año tras año, aumentando los premios y consiguiendo más participación tanto de los que colaboran con nosotros haciendo el libro que después sale de ese concurso, como en el propio concurso, cada vez que haya más participación sobre todo de nuestra zona, queremos fomentar esa creatividad literaria”.

En total foron editados 500 exemplares do libro cos traballos gañadores e finalistas do I Certame Literario de Contos de Nadal do Concello de Burela. A edición foi financiada pola Deputación Provincial de Lugo.