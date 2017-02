Burela, 15 de febreiro de 2017. Concello e Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Burela plantarán 250 árbores nunha superficie de 8.000 metros cadrados na área recreativa do Monte Castelo. Será na vindeira primavera, segundo adiantou esta tarde o alcalde, Alfredo Llano, tras os traballos de corta e limpeza que se realizarán na zona ao longo das vindeiras semanas.

O rexedor contou que “de acordo coa presidencia da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común, de Burela, imos levar adiante un proxecto para que a área recreativa do Monte Castelo quede cada vez máis bonita e máis atractiva. E para iso imos plantar unha serie de frondosas autóctonas para darlle máis valor e máis espectacularidade paisaxística a toda esa zona. Será unha superficie duns 8.000 metros cadrados os que se van abarcar e as especies que imos plantar son castiñeiros, bidueiros, carballos e acivros, de tal maneira que procuremos darlle valor ás nosas árbores autóctonas. Imos plantar aproximadamente uns 250 árbores en total”.

Llano dixo que “deste xeito queremos darlle importancia ás nosas especies frondosas e á area recreativa do Monte Castelo, que gañará en beleza paisaxística e a xente poderá gozar e convivir con esta masa arbórea”.

Sinalización do acceso ao porto

O alcalde de Burela referiuse esta tarde á obra de acceso ao porto e á sinalización alí instalada e que haberá que cambiar proximamente: “estamos todos moi contentos coa obra do acceso ao porto. Hai algo que destaca, que é a sinalización que se colocou nada máis facerse a inauguración para informar nas rotondas. Alí pon centro urbán, pero ten que estar en galego normativo e o correcto é centro urbano. Tamén hai unha sinalización que chama moito a atención, que é a que indica cara ao hipocausto e estase concretando para dicir exactamente como se chama ese punto, que se coñece como Punta Limosa, Punta da Limosa ou A Limosa, pero agora mesmo está posto nesas sinais Campón. É un erro que non sabemos como se produciu”.

Alfredo Llano quere deixar claro que “evidentemente o Concello non tivo nada que ver nesas sinalizacións, que foron colocadas cando se estaba no proceso próximo á inauguración e o Concello non indicou nin propuxo esa información. Pero agora hai que rectificala porque non se corresponde nin coa cuestión idiomática, porque en galego dise urbano, e tamén porque hai unha zona mal indicada, pois pon O Campón para indicar Limosa ou incluso se pode concretar máis como Punta Limosa”.

O rexedor anunciou que “se vai colocar esa nova sinalización inmediatamente. Xa se solicitou o cambio a Infraestruturas, que é o departamento que ten agora a responsabilidade do acceso ao porto, aínda que en pouco tempo vai ser transferido a Portos, que será o propietario do acceso ao porto. Pero en principio as nosas indicacións van cara a Infraestruturas para se rectifiquen e modifiquen esas indicacións informativas. O Concello só ten un interese, que é poñer as cousas ben”.