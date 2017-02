Burela, 26 de febrero de 2017

A raíz de la fiesta organizada por ACIA con el permiso y participación activa del equipo de gobierno del Concello de Burela, durante toda la pasada noche y hasta altas horas de la madrugada del día de hoy, 26 de febrero, se llevó a cabo una fiesta organizada por HACIA, en una carpa instalada para tal fin en la Plaza del Concello de Burela; la carpa en cuestión carece de cualquier tipo de insonorización, lo cual debido al alto volumen sonoro de los equipos de los grupos musicales participantes en el evento, dio como resultado en que en casi la inmensa mayoría de las viviendas que se ubican en pleno centro de Burela, fuera del todo imposible poder conciliar el sueño, dado que en el interior de muchas viviendas se alcanzaron entre los 56 y 63 decibelios de ruido, producidos por los equipos de sonoro instalados en la carpa donde se llevó a cabo la fiesta, presumiéndose que el aforo alcanzado en dicha carpa fue superior a las 2.600 personas.

A todo lo anterior debe añadirse, el que el la mañana de hoy, aparecieron repletas de orines y vómitos, algunas de las calles aladeñas a la propia Plaza do Concello, como por ejemplo ha sido el caso de la Rua de Monte Castelo, donde los equipos de limpieza han tenido que actuar con prontitud en la mañana del día de hoy.

En este tipo de festejos, es público y notorio el que las carpas donde se celebran los mismos, siempre son instaladas en zonas adecuadas de la población, y nunca en pleno casco urbano, soliéndose utilizar para ello, espacio que admitan un amplio aforo para los asistentes, como son los pabellones municipales, estadios de futbol, etc., cosa que desde la llegada a la alcaldía burelesa del actual alcalde del PSOE, Alfredo Llano, se viene obviando y en lugar de celebrar todo tipo de festejos musicales en lugares donde no impidan a la ciudadanía el pertinente descanso y habitabilidad dentro de sus viviendas, debido a la monumental contaminación acústica probada hasta la saciedad; en lugar de ubicar dichos actos musicales ruidosos a lugares adecuados como son los pabellones deportivos, campos de futbol, o terrenos fuera del centro del casco urbano, habilitados para festejos, conciertos, etc., en lugar de ello se viene dando el hecho reprobable, censurable y denunciable, de que tales fiestas y espectáculos el alcalde autoriza y permite que se lleven a cabo en pleno centro del casco urbano, presumiéndose por ello un alarde manifiesto de desprecio hacia los derechos básicos más elementales de los habitantes del mismo centro del casco urbano de Burela, quienes no una vez al año se ven obligados a tener que soportar ese proceder que presumimos tan anómalo del actual alcalde de Burela y de todo su equipo de gobierno, sino que a lo largo de todo el año, se vienen repitiendo los mismos hechos, no sólo llegado el carnaval, sino que se vuelven a repetir con la llegada de la celebración de las Fiestas Catrexas, y nuevamente con la llegada de las Fiestas Patronales, como sucedió durante las Fiestas Patronales del pasado año 2016, cuando instalaron una monumental y ruidosa noria, en la misma Plaza do Concello, donde ayer se celebro un ruidoso espectáculo musical, habiéndose producido la olímpica contaminación acústica que se denuncia; contaminación que fue in crescendo, hasta que sobre las cuatro de la madrugada, en lugar de hacer que descendiera el volumen de los equipos de música, se hizo todo lo contrario por parte de los organizadores del evento, y en lugar de bajar el volumen de los equipos, procedieron a subirlos aun más.

Otro motivo de vergüenza y escándalo, lo viene a constituir el hecho, de que para un aforo de personas tan numero, al pie de la monumental carpa que alberga los festejos, sólo se instalaran unos escasos, pequeños y exiguos retretes portátiles que a la luz está, son totalmente insuficientes para un numeroso aforo de personas, habiéndose tomado por ello por un buen numero del público asistente, las calles cercanas a la Plaza do Concello donde estaba la carpa en cuestión, como si en lugar de ser eso; calles, fueran los retretes y baños públicos de parte de los asistentes al festejo, quedando con ello fehacientemente demostrado, el muy escaso civismo existente por parte de algunas personas, al igual que la tan caótica y pésima aptitud, por parte de los responsables y organizadores de los eventos, así como del comportamiento tan tolerante, permisible y de indudable colaboración del propio alcalde y de su equipo de gobierno.

Las reacciones por tales hechos de algunos vecinos afectados, no se han hecho esperar, alguno de los cuales ya ha manifestado que proyecta elevar una denuncia de los hechos ante los organismos competentes y la Xunta de Galicia, tanto por la contaminación acústica que han sufrido, así como por la suciedad y olores que han tenido que soportar en los portales y calles donde tienen sus viviendas, manifestando alguno de estos vecinos, sus intenciones de plantear una demanda o querella judicial contra el titular de la alcaldía de Burela, al presumir y considerar que el mismo, es el responsable de que estos hechos vengan sucediendo con cierta reiteración a lo largo de todo el año, tal y como es público y notorio ha sucedido en años anteriores, manifestando al propio tiempo, de que ya no están dispuestos a permitir y tolerar, el que tal estado de cosas se perpetúe, dejando constancia de que están decididos a poner coto y punto final a la actual situación que se viene dando en pleno centro de Burela.

Xonás de Agromares