Burela 16 de febreiro de 2017. Despois do Congreso Nacional de CxG, toca a renovación das agrupacións Locais do Partido. Tendo en conta que Juan Carlos Piñeiro Docampo foi elexido Secretario Xeral do Partido a nivel nacional é lóxico que deixe as súas funcións en Burela.

No dia de hoxe xoves 16 de febreiro, en asamblea da agrupación renovouse a totaliade de cargos, quedando elexido como Secretario Xeral e protavoz en Burela: Luís Rubal Garcia.

No acto estivo presente o Secretario de Organización de CxG, Orlando Vilamaior Torres.

O novo Secretario Xeral de Burela mostrou a súa preocupación pola perda de peso político do Concello de Burela na Comarca. Do mesmo xeito reclamou de Alfredo Llano un pouco de esforzo xa que dixo “mentres o resto de Concellos están a conseguir implantación de empresas, áreas comerciais e emprego, Burela so se adica a privatizar servizos” do mesmo xeito recordou que o PSOE comprometeu unha solución para ECESA, que non chega e non fan nada.