Presentación do Número 1 de Candea Branca O Seminario de Estudos do Valadouro presentou este sábado día 11, na Casa da Cultura de Alfoz, o Número 1 da súa revista Candea Branca. No acto tomaron a palabra os tres Presidentes que tivo a entidade na súa historia: Pedro Rubal, Xabier Pardiñas e Pepe Peinó, o actual. Asistiron arredor de medio centenar de persoas, moitas delas colaboradoras na revista e tamén varios socios da entidade. A revista porase agora á venda en bar Rodolfo (na Seara, Alfoz), nas librerías de Ferreira e tamén nalgunha librería de Foz e de Burela.

Segunda etapa do Camiño do Cantabrico organizada por Pasada das cabras de Burela De auténticos sobreviventes podemos considerar aos senderistas de Pasada das Cabras de Burela, despois de realizar este sábado a 2ª etapa do Camiño do Cantábrico. Participamos un total de 80 senderistas e cun temporal de vento e choiva percorremos o 12 Km. que separan as localidades de Ribadeo e Rinlo. Debido ás condicións climatolóxicas non puidemos gozar plenamente da extraordinaria beleza deste tramo: a Ponte dos Santos, O Cargadoiro, o Forte de San Damian, o Faro da Illa Pancha ...., e por ultimo o pintoresco porto de Rinlo, aínda que as mesmas circunstancias que dificultaron a ruta engadiron beleza ao percorrido, pola forza do mar.

O restaurante A Mirandilla, de Rinlo, reabriu despois dunha importante renovación das súas instalacións O restaurante A Mirandilla, de Rinlo, reabriu despois dunha importante renovación das súas instalacións. Ademais para o día 23 deste mes preparan unha cea especial cun menú degustación, evento para o que contarán coa colaboración dos prestixiosos chefs Diego López, do restaurante La Molinera, de Lalín, e Iván Domínguez, que é o director gastronómico do Grupo Alborada e conta cunha estrela Michelín.

Sesión informativa sobre da couza da pataca en Xove O vindeiro martes 14 de febreiro, ÁS 20:00 HORAS NO SALÓN DE ACTOS DO CENTRO CÍVICO, vai ter lugar unha SESIÓN INFORMATIVA sobre a PRAGA DA COUZA DE PATACA, na que intervirán José Manuel Balseiro, Delegado Territorial da Xunta de Galicia e Técnicos da Consellería do Medio Rural.

O Goberno da Deputación felicita á Alcaldesa de Viveiro e aos seus compañeiros, absoltos polo caso de Vestas O voceiro do Goberno, Álvaro Santos Ramos, trasladou en nome de todos os seus compañeiros do executivo da Deputación “a felicitación á Alcaldesa de Viveiro, María Loureiro e aos seus compañeiros do Concello de Viveiro que foron absoltos pola causa xudicial que había entorno a Vestas, darlles a noraboa polo recoñecemento a unha alcaldesa e a uns compañeiros que sempre traballaron en prol aos seus veciños e en prol dos problemas dos seus veciños”.