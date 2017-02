Foz, 9 de febreiro de 2017. O Centro Comercial Aberto de Foz celebra San Valentín con varias propostas. Todas aquelas persoas que estean a facer as súas compras destas datas do 6 ao 14 de febreiro “poderán cubrir o tícket cos seus datos e deixalos no local para participar no sorteo de 5 ceas románticas para compartir coas súas parellas”. Desde a directiva do CCA contan que “o sorteo farémolo o 17 de febreiro ás 12 da mañá a través de Radio Foz. O que pretendemos con esta campaña é animar á xente a facer as súas compras no noso comercio e queremos premialos por iso con ese sorteo de cinco ceas románticas”.

Os que se acheguen a Foz esta fin de semana poderán gozar da 7ª Festa da Cociña Afrodisíaca, que terá lugar mañá, día 10, e o sábado, 11 de febreiro, en varios locais de hostalaría da vila. Na directiva sinalan que “estamos diante dunha cita tradicional e consolidada nestas datas na que varios mesóns, bares e restaurantes ofrecerán tapas elaboradas con produtos como ostras, chocolate, fresas, plátano, canela, vainilla, etc…”.

E ademais do 11 ao 14 de febreiro tres pastelerías de Foz: Amarena, Anduriña e Xoyma porán á venda, ao prezo de 1,5 euros, o doce especial afrodisíaco que elaboraron para esta ocasión.