Aparece morto un golfiño no porto de Rinlo Esta venres apareceu morto un golfiño no porto de Rinlo. Foron os veciños os que deron o aviso á Policía Local de Ribadeo. Persoal municipal procederá á retirada do animal nas vindeiras horas. Durante a mañá non puideron facelo "debido ao estado do mar". "O golfiño estaba bastante deteriorado", segundo explicou o concelleiro Jorge Díaz Freije.

Ampliacion do plazo do concurso de fotografiado CIM de Viveiro O centro de información ás mulleres e a delegación municipal de muller do Concello de Viveiro, entre os actos conmemorativos do día internacional da muller traballadora informa de que o prazo de participación no concurso de fotografía amateur “traballos e mulleres” convocado pola concellería de muller e o centro de información ás mulleres de viveiro, amplíase ata o venres 3 de marzo.

Para calquera información dirixirse ao centro de información ás mulleres (982 55 04 21 – 982 56 21 49)

O salón de actos da Casa do Concello de Lourenza acollerá unha charla sobre a praga da couza da pataca o vindeiro mércores, 1 de marzo O salón de actos da Casa do Concello de Lourenzá acollerá unha charla sobre a praga da couza da pataca o vindeiro mércores, día 1 de marzo, ás 12 do mediodía. Nesta sesión informativa intervirán técnicos da Consellería do Medio Rural, da Xunta de Galicia.

ACISA Ribadeo celebra asemblea xeral ordinaria o 9 de marzo A sesión dará comezo ás 20:30 horas e desenrolarase na antiga Casa Sindical de Ribadeo, sita na avenida de Galicia, 20. Entre os asuntos a tratar figuran o orzamento para este 2017 e o programa de actividades a desenrolar ao longo dos vindeiros meses.

Ducias de persoas asistiron en Burela á charla sobre as cláusulas chan Foi impartida por Miguel López Crespo, secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia, que estivo acompañado polo alcalde, Alfredo Llano. O rexedor contou que "foron moitas as persoas que se achegaron a escoitar ao noso convidado ao que lle plantexaron todas as consultas e dúbidas que consideraron necesarias. Está claro que en Burela hai moita preocupación polas denominadas cláusulas chan e nós desde o Concello quixemos estar a carón dos nosos veciños e veciñas unha vez máis".

Do 24 ao 28 de febreiro celebránse no hotel restaurante O Cabazo, de Ribadeo, as xornadas do cocido tradicional O menú que O Cabazo elabora para estas xornadas está composto dun aperitivo, sopa ou caldo, cachola, chosco, orella, rabo, panceta, chourizo, garbanzos, grelos e patacas. Tamén inclúe o postre. Estos pratos acompáñanse dun viño tinto Mencía D.O.Monterrey. O prezo por persoa é de 25€