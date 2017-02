Os traballos debían ser unha foto-selfie en formato dixital, acompañada dun pequeño texto.

Nesta ocasión, os selfies gañadores resultaron ser o de Carmen Ventoso, na categoría de maiores de 18 anos, que presentou unha fotografía na que aparece con seus pais co texto: “Os pais. O faro que ilumina a miña vida. Que non me falten máis que amor…admiración”; e o que presentou Icía Morandeira, na categoría de 13 a 17 anos. Un selfie no que aparece con varios amigos co texto: “compartir amor te hace más feliz”.

As gañadoras recibirán como premio unha cea para tódalas persoas que aparecen na instantánea.