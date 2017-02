Viaxe polo entroido ourensán do Centro de menores San Aníbal 17 usuarios dos Centros de Protección de Menores San Aníbal de Burela, disfrutaran desde este domingo 26 hasta o mercores 1 de marzo, dunha viaxe polo Entroido Ourensan. En concreto estarán en Manzaneda, Laza e Verin, nesta viaxe tamen poderan gozar dás riquezas termais de Ourense. Estes rapaces de idades entre 8 e 17 anos son naturais dos concellos de Burela,Foz,Mondoñedo e Xove. Nesta viaxe acompañaos un grupo de educadores e voluntarios.

Festa de Entroido da Escola Infantil de San Cibrao 39 pequenos, de 0 e 3 anos, convertíronse en "ositos amorosos".

Logo dun breve desfile ante a atenta mirada dos familiares, todos disfrutaron dunha merenda no salón de actos da Casa do Mar.

Entroido no CEIP San Cosme de Barreiros Os alumnos do Ceip San Cosme de Barreiros despediron o día cunha gran Festa de Carnaval baixo a temática de Peter Pan e as aventuras do Capitán Garfio. Os nenos pequenos ían disfrazados de cangrexos, os medianos de peixes e os maiores e profesores caracterizados como Capitán Garfio, Wendy e outros personaxes do conto. Fixeron un desfile polo recinto escolar, cantaron unhas cancións para as familias no pavillón e remataron a festa con doces de Entroido. A actividade foi organizada polos profesores.

Aparece morto un golfiño no porto de Rinlo Esta venres apareceu morto un golfiño no porto de Rinlo. Foron os veciños os que deron o aviso á Policía Local de Ribadeo. Persoal municipal procederá á retirada do animal nas vindeiras horas. Durante a mañá non puideron facelo "debido ao estado do mar". "O golfiño estaba bastante deteriorado", segundo explicou o concelleiro Jorge Díaz Freije.

Ampliacion do plazo do concurso de fotografiado CIM de Viveiro O centro de información ás mulleres e a delegación municipal de muller do Concello de Viveiro, entre os actos conmemorativos do día internacional da muller traballadora informa de que o prazo de participación no concurso de fotografía amateur “traballos e mulleres” convocado pola concellería de muller e o centro de información ás mulleres de viveiro, amplíase ata o venres 3 de marzo.

Para calquera información dirixirse ao centro de información ás mulleres (982 55 04 21 – 982 56 21 49)

O salón de actos da Casa do Concello de Lourenza acollerá unha charla sobre a praga da couza da pataca o vindeiro mércores, 1 de marzo O salón de actos da Casa do Concello de Lourenzá acollerá unha charla sobre a praga da couza da pataca o vindeiro mércores, día 1 de marzo, ás 12 do mediodía. Nesta sesión informativa intervirán técnicos da Consellería do Medio Rural, da Xunta de Galicia.