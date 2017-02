Mondoñedo, 19 de febreiro de 2017.- O Concello porá en marcha un viveiro de empresas no edifico histórico Pazo de Santo Tomé, o coñecido como Centro Comarcal. O Goberno municipal promove esta iniciativa, dentro da súa estratexia de apoio á creación de emprego na localidade, coa finalidade de apoiar o asentamento de ideas empresariais. Dende a administración local adiantan que as bases que rexerán a adxudicación dos espazos e o funcionamento do viveiro levaranse para a súa proposta de aprobación ao próximo pleno municipal.

Así, o Concello pon á disposición tanto de emprendedores como de iniciativas empresariais que decidan asentarse no municipio un total de catro locais habilitados para o desenvolvemento da súa actividade. Deste xeito, dende a administración local ofrécense as instalacións e os servizos necesarios para que podan levar a cabo o desenvolvemento da súa actividade empresarial de xeito efectivo.

De maneira máis precisa, dende o Goberno local informan que estas catro oficinas estarán equipadas, “en breve espazo de tempo, con fibra óptica, e outros servizos cos que buscamos dar facilidades aos proxectos tanto da aceleradora de emprendemento innovador activada pola Xunta, como a calquera outra iniciativa que teña interese en asentarse na localidade”.

As empresas que teñan acollida neste espazo, que albergou o antigo cartel da Garda Civil e na que desenvolverá a súa actividade o GDR, tamén disporán do uso dunha sala de reunións e dunha aula de formación.

Apoio ao asentamento empresarial

Esta nova iniciativa promovida polo Goberno que preside Elena Candia intégrase na súa filosofía de promover e ofrecer os recursos e servizos necesarios e “de dar oportunidades para que se asenten actividades no noso concello, fomentar o emprego e dinamizar a economía”

“É unha plataforma de despegue para novos proxectos ou para calquera empresa que vexa na nosa cidade o potencial necesario para instalarse e desenvolver a súa actividade”, explican, ao que engaden que “consideramos que é unha aposta de futuro coa que buscamos ofrecer as oportunidades necesarias para levar á práctica o asentamento de empresas en Mondoñedo”.