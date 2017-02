Cervo, 16 de febreiro de 2017.- O equipo de Goberno de Cervo mantivo na tarde de onte unha xuntanza á que estaban convocados tódolos veciños, asociacións e a hostalería, para abordar a organización das Festas Patronais de San Ciprián e a Maruxaina.

O alcalde de Cervo, Alfonso Villares agradeceu a presenza dos asistentes, pero confesou que “agardaba que respondera a este chamamento máis xente, porque estamos a falar das Festas de San Ciprián, icona desta vila, e necesitamos a implicación de todos para seguir gozando dunhas celebracións que forman parte da identidade da vila e se queremos garantir a súa supervivencia é necesaria a implicación de todos”.

Villares recalcou que o Goberno, sobre o que está a recaer nos últimos anos a celebración das patronais, considera que “as Festas son do pobo, e cremos que o peso da súa organización debe estar nas súas mans, por suposto, co apoio incondional do Concello en todo o necesario, como sempre vimos facendo”.

Neste senso, os presentes coincidiron nesta idea, en que se precisa dun maior compromiso de veciños, asociacións e da hostalería para levar adiante estas celebracións.

Así, logo desta primeira toma de contacto, acordouse convocar unha nova xuntanza a finais do mes de febreiro á que se agarda que asista unha representación ampla do que é San Ciprián.

Así mesmo, dende o equipo de Goberno avanzaron que este ano a Festa da Maruxaina, declarada de Interese Turístico Galego, contará cun plan de seguridade reforzado.

Deste xeito, co fin de velar pola seguridade dos asistentes e como medida preventiva, volveranse pechar ao tráfico ao longo de toda a xornada as rúas do centro de San Ciprián, para facilitar o paso dos vehículos de emerxencia, no caso que fose necesario.

Ademais, incidindo na seguridade, e ao mesmo tempo para salvagardar e protexer a esencia dunha festa senlleira como a Maruxaina, non se permitirá a acampañada nin na vila, nin na contorna.

Entendemos que “a mellor publicidade que lle podemos brindar a esta Festa e a San Ciprián, pasa por conservar o espírito tradicional que a define, e queremos que todos, veciños e visitantes, gocen dunha xornada lúdica e cultural en convivencia, que descubran as raíces desta festa tan nosa, como comunidade mariñeira que é San Ciprián”, apuntou Villares.