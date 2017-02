Mondoñedo, 4 de febreiro de 2017.- O Goberno local de Mondoñedo presenta o cartel anunciador do Entroido 2017, que se celebrará o sábado 4 de marzo. A artista da localidade, Irma Loureiro, foi a encargada de deseñar unha obra que inclúe elementos representativos da localidade, como son o rosetón ou unha torre da Catedral, así como a coroa do escudo.

O edil de Educación, Mocidade e Novas Tecnoloxías, Alberto García, puxo en valor a necesidade de promocionar “os nosos artistas locais e contribuír a que todos o coñezan, de aí que optamos por encargar o deseño do cartel á pintora mindoniense”. Así, García quixo agradecer o “gran traballo” da artista, quen, de xeito anual, tamén é a encargada de deseñar as bases para a creación das alfombras florais que se confeccionan para Corpus. Ademais, Irma Loureiro expuxo por primeira vez a súa obra no Porriño, en Mondoñedo, “acadando un grande éxito”, informa o concelleiro.

Un Entroido con novidades

Durante a presentación do cartel, Alberto García adiantou tamén que o programa do desfile do Entroido para este ano 2017 contén novidades, como a inclusión dunha nova categoría para os grupos de batuca. Entre os participantes no concurso, repartiranse 5.000 euros e haberá ata cinco premios na categoría de comparsas. Ao finalizar o desfile, terá lugar unha actuación musical da man da orquestra local, Salsarena, encargada de amenizar a xornada mentres os asistentes agardan pola resolución do xurado, integrado, por segundo ano consecutivo, por representantes de asociación de Mondoñedo elixidas por sorteo.