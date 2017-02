En Viveiro a 4 de febreiro de 2017. No último Pleno celebrado o pasado mércores 1 de febreiro, o noso grupo interesabase pola finalización das obras da Rúa Grande en Celeiro, A Sra. Alcaldesa respostabanos que solicitara no 2016 unha subvención a Xunta dentro do plan HURBE e que esta fora desestimada. Unha vez máis facía gala do seu victimismo e arremetía sin dar mais explicacións contra a Xunta de Galicia.

No PP de Viveiro quixemos saber cal fora a razón pola que dita solicitude resultou desestimada e postos en contacto co Delegado Territorial da Xunta este nos informou do acontecido.

A orde de convocatoria de axudas do Plan Hurbe saiu publicada o 20 de xuño de 2016, establecendo na súa disposición cuarta que as solicitudes presentadas se valorarían pola orde de entrada no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, para os efectos de comprobar a súa adecuación ós requisitos previstos nesta resolución, e, en particular, ós obxectivos do Plan Hurbe 2014-2017, dentro do límite das dispoñibilidades orzamentarias.

Dende o servizo de obras e supervisión de proxectos da Dirección Xeral de Ordenación do territorio e Urbanismo se informaba que dacordo co punto catro da convocatoria o día 21 de xuño xa se esgotara o crédito, polo que xa non se valoraron máis solicitudes dende esa data. Lamentablemente a solicitude do proxecto de Viveiro tivo entrada no rexistro o 8 de xullo, co cal xa non se entrou a valorar. Unha vez máis a deixadez e a desidia da Sra Alcaldesa e o seu equipo de goberno provocan unha nova perda de oportunidades para o noso Concello, e a pesares da súa inoperancia na xestión non teñen reparos en botarlle a culpa á Xunta de Galicia.

Dende o PP de Viveiro agardamos que a Rúa Grande de Celeiro se arregle canto antes, de feito a parte que se pretende arreglar farase cunha subvención da Xunta, a do Fondo de compensación ambiental e ademáis tamén agardamos que a Sra. Alcaldesa non se quede a medias nas súas explicacións e comence a solicitar as subvencións en tempo e forma, xa que Viveiro non se pode permitir seguir perdendo oportunidades.

Antonio J. Bouza Rodil

Portavoz PP de Viveiro