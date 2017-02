Dado o interese que esperta a grande variedade de camelias e dado que a partires de agora coinciden un gran número de camelias en flor , o Espazo Caritel abrirá as portas de martes a domingo. Horario: Dúas visitas guiadas, ás 12 da mañá e ás 5 da tarde. Os domingos, só visita de mañá. Do 21 de febreiro ao 31 de marzo. Contacto: tlfno 982132694

Na tarde-noite do mércores 15 de febreiro, no IES Gamallo Fierros de Ribadeo celebrouse unha charla relativa á problemática, "O neno con déficit de atención e hiperactividade". Dita charla foi organizada pola Asociación de nais e pais do centro e impartida polo Xefe de pediatría do Hospital da Costa Manuel Silveira. O salón de actos do IES presentou unha gran asistencia de persoas interesadas no tema.