X Campionato barista IES de Foz O Xoves 9 de febreiro terá lugar a presentación do X Campionato Internacional Barista del IES de Foz.

O acto se desenvolverá diante do concello de Foz ,si o tempo o permite faremos unha demostración Barista e degustación de Café para os asistentes entre as 11:00 e as 13:00 para posteriormente ,entorno ás 12:00 , presentar o Campionato.

Así mesmo se dará a coñocer un video promocional do Campionato

2.ª Etapa do camiño do Cantabrico de Pasada das Cabras O vindeiro sábado día 11 de febreiro a Asociación Pasada das Cabras de Burela vai a facer a 2.ª etapa do Camiño do Cantábrico entre Ribadeo e Rinlo de 11 quilómetros de lonxitude.

A saída será ás 9 da mañá da Estación de Autobuses de Burela.

O prezo é de 20 € para os socios e de 25 para os que non o son e inclúe autobús, comida e seguro.

Os interesados en participar teñen que anotarse en Gráficas Arfe ou ben no teléfono: 982 580 504 antes do xoves día 9 ás 20,00 h.

Charla de AFAVI sobre o alzheimer AFAVI organiza unha charla sobre "Mantener a autonomía nos enfermos de Alzheimer", que se realizará o día mércores 8 de Febreiro ás 16:30 na aula 1 da UNED, claustros de San Francisco, primeira planta.

Está destinada a coidadores e a todas as persoas interesadas no tema.

Os temas que se tratarán serán, qué é a enfermidade de Alzheimer, cómo debemos adaptar o domicilio para que unha persoa afectada poida manter o maior tempo posible a súa autonomía e tamén cómo actuar ante dificultades que poidan surgir en actividades cotidianas como vestirse, bañarse, dormir, etc.

Taller de primeiros auxilios no deporte da Asoc. Salto do Coro A Asociación Deportiva Salto do Coro e a Delegación de Deportes coa colaboración da empresa INGETEAM, de Protección Civil de Mondoñedo, e da Secretaría Xeral para ou Deporte organizan o sábado 11 ás 16:30 un taller de primeiros auxilios no deporte.

A actividade ten duración dunha hora e media.

Inscripción no Teléfono 605790091 (Raúl).

O PP de Viveiro felicita a Adrián Ben O PP de Viveiro quere felicitar o noso atleta Adrián Ben polo seu reciente record de España junior dos 1500 en pista cuberta. O esforzo e o traballo ben feito sempre teñen a súa recompensa, e Adrián representa coma ninguén estes dous feitos, o que nos fai sentir moi orgullosos dos nosos mozos e en definitiva da nosa xente.

Queremos tamén darlle os parabéns a súa familia, porque son sin lugar a dúbidas un piar moi importante nesta exitosa traxectoria do noso atleta.

Dende o PP de Viveiro estamos convencidos de que o mellor de Adrián Ben aínda está por chegar, xa que somos coñecedores da súa valía, do seu traballo, do seu tesón e do seu talento innato.

Antonio J. Bouza Rodil

Portavoz PP de Viveiro

Fumarel celebra unhas xornadas do cocido tradicional de montaña desde o sábado, día 4, ata o 2 de abril O establecemento hostaleiro ribadense Fumarel celebra unhas xornadas adicadas ao cocido tradicional de montaña desde este sábado, día 4 de febreiro,ata o 2 de abril, domingo. Con esta iniciativa inaugura dous comedores privados para grupos que acaban de poñer en marcha no primeiro andar do local, que está ubicado na rúa Doctor Moreda, de Ribadeo.