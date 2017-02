Charla de AFAVI sobre o alzheimer AFAVI organiza unha charla sobre "Mantener a autonomía nos enfermos de Alzheimer", que se realizará o día mércores 8 de Febreiro ás 16:30 na aula 1 da UNED, claustros de San Francisco, primeira planta.

Está destinada a coidadores e a todas as persoas interesadas no tema.

Os temas que se tratarán serán, qué é a enfermidade de Alzheimer, cómo debemos adaptar o domicilio para que unha persoa afectada poida manter o maior tempo posible a súa autonomía e tamén cómo actuar ante dificultades que poidan surgir en actividades cotidianas como vestirse, bañarse, dormir, etc.

Taller de primeiros auxilios no deporte da Asoc. Salto do Coro A Asociación Deportiva Salto do Coro e a Delegación de Deportes coa colaboración da empresa INGETEAM, de Protección Civil de Mondoñedo, e da Secretaría Xeral para ou Deporte organizan o sábado 11 ás 16:30 un taller de primeiros auxilios no deporte.

A actividade ten duración dunha hora e media.

Inscripción no Teléfono 605790091 (Raúl).

O PP de Viveiro felicita a Adrián Ben O PP de Viveiro quere felicitar o noso atleta Adrián Ben polo seu reciente record de España junior dos 1500 en pista cuberta. O esforzo e o traballo ben feito sempre teñen a súa recompensa, e Adrián representa coma ninguén estes dous feitos, o que nos fai sentir moi orgullosos dos nosos mozos e en definitiva da nosa xente.

Queremos tamén darlle os parabéns a súa familia, porque son sin lugar a dúbidas un piar moi importante nesta exitosa traxectoria do noso atleta.

Dende o PP de Viveiro estamos convencidos de que o mellor de Adrián Ben aínda está por chegar, xa que somos coñecedores da súa valía, do seu traballo, do seu tesón e do seu talento innato.

Antonio J. Bouza Rodil

Portavoz PP de Viveiro

Fumarel celebra unhas xornadas do cocido tradicional de montaña desde o sábado, día 4, ata o 2 de abril O establecemento hostaleiro ribadense Fumarel celebra unhas xornadas adicadas ao cocido tradicional de montaña desde este sábado, día 4 de febreiro,ata o 2 de abril, domingo. Con esta iniciativa inaugura dous comedores privados para grupos que acaban de poñer en marcha no primeiro andar do local, que está ubicado na rúa Doctor Moreda, de Ribadeo.

Novos cursos na UNED de Viveiro Na Uned de Viveiro, seguindo coa programación de extensión universitaria vanse impartir próximamente os cursos:

PROPIEDAD INTELECTUAL: INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL, os días 17 e 18 de febrero.

INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA POBLACIÓN RECLUSA, os días 24 e 25 de marzo.

MONITOR DE TIEMPO LIBRE: Curso de 200 horas, HOMOLOGADO POLA XUNTA DE GALICIA, que se impartirá os sábados e domingos de 9:00 a 21:00 h, do 18 de marzo o 28 de maio.

Mais información en:

Secretaría UNED: 1º piso dos Claustros da Igrexia de San Francisco. Teléfono: 982563601.Mail viveiro@lugo.uned.es www.extensiónuned.es