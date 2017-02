Burela 4-2-17. O derbi galego comezou cun ritmo frenético por ambos equipos que presionaron con moita intensidade ao seu rival e nas primeiras accións o Pescados Rubén xerou máis perigo sobre a meta defendida por Chema. Hélder gozou da mellor oportunidade pero a resposta compostelá non se fixo esperar por mediación de Dani Montes pero foi Álex Diz o encargado de inaugurar o marcador con un disparo intelixente que sorprendeu a Álex, minuto 6. O 1-0 non variou o ritmo e o partido viaxaba con rápidas transicións en ambas direccións e con máxima igualdade. Superado o ecuador do primeiro periodo a intensidade comezou a provocar máis imprecisións e a ausencia de ocasións e no tramo final o Santiago logrou manexar a posesión con máis tranquilidade aínda que a mellor ocasión foi para José Carlos que case logra o empate tras un bo pase de Cuco.

Ao descanso chegouse co 1-0 e na continuación repetiuse o discurso inicial cun ritmo frenético. No minuto 26 o Santiago ampliou a súa renda cun gol de estratexia cociñada polos irmáns Diz. Álex asistiu a Antonio que elevou o 2-0 ao marcador de Santa Isabel. O Pescados Rubén Burela acusou o golpe e os santiagueses gozaron dun par de ocasións mediante as xogadas a balón parado. Dani Montes tivo a mellor cun disparo que se atopou coa cruceta laranxa.

O Pescados Rubén, cargado de faltas, buscou cambiar a dinámica con Antoñito como porteiro xogador no minuto 29 que non xurdiu o efecto esperado. Os composteláns lograron conter o ímpetu burelista con boas posesións e gozaron dun par de ocasións con Mel e Isma que desbaratou Álex. Á terceira chegou o premio para os locais co 3-0 marcado por Antonio Diz que pescou un balón na liña de fondo para bater a Álex, minuto 36. Acto seguido chegou a expulsión de Santi que provocou a superioridade numérica laranxa salvada polos santiagueses para encarar a recta final co 3-0 que se matuvo ata o pitido final.

Ficha técnica

Santiago Futsal: Chema Mella, Hugo Sánchez, Catela, Antonio Diz, Pablo Mel -cinco inicial- Ismael, Dani Montes, Álex Diz, Santi, Tallón, Alejandro.

Pescados Rubén Burela FS: Álex, Hélder, Jorge Bellvert, Iago Míguez, Iago Rodríguez -cinco inicial- Renato, Cuco, Antoñito, José Carlos, Carlitos.

Goles: 1-0, m.6, Álex Diz; 2-0, m.26, Antonio Diz; 3-0, m.36, Antonio Diz.

Árbitros: Gallo Suárez, Martínez Torres. Cartón amarelo a Hugo Sánchez, Catela e vermello a Santi en Santiago Futsal. Cartón amarelo a Renato, Hélder, Iago Rodríguez, Bellvert e Álex no Pescados Rubén Burela FS.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 18 de Primeira División LNFS. Disputado no pavillón de Santa Isabel de Santiago.