Lugo 17-3-17.O Deputado de Medio Ambiente, Argelio Fernández Queipo, presentou este venres nos xardíns do Pazo de San Marcos a 6ª Semana Escolar da Árbore e da Auga, que organiza a Deputación. No acto, participou tamén Llerena Perozo, autora dos manuais dos que disporán os centros de educación primaria da provincia co gallo dos días mundiais das árbores e da auga.

A través desta iniciativa, que xa chega á súa 6ª edición, o Goberno da Deputación achega entre os máis cativos a importancia do medio ambiente, máis concretamente das árbores e dos ciclos da auga.

Fernández Queipo destacou que “son un total de 15.000 alumnos, 5.000 de Educación Infantil e 10.000 de Educación Primaria, de 103 centros de toda a provincia os que participarán nos actos incluídos dentro desta programación. Con esta campaña tratamos de achegar ao profesorado e alumnado instrumentos didácticos sempre diferentes para valorar a importancia dos elementos da natureza nas nosas vidas e a relación co medio. Na presente edición o ameneiro é a árbore protagonista e a que centra ambas as dúas historias”.

Libros-manuais

O Goberno da Deputación editou os libros-manuais Eva, o trasno e o ameneiro e Salven os ameneiros!, de Llerena Perozo Porteiro. Ambas publicacións ilustradas son historias de ficción con fundamentos didácticos para impulsar o coñecemento da natureza e das especies máis próximas. Repartíronse preto de 6.200 libros de educación infantil e 8.148 libros de educación primaria.

Os libros son soportes imaxinativos, e mesmo lúdicos, que inclúen coñecementos dos ciclos da auga e da árbore e outras cuestións específicas relacionadas coas Reservas da Biosfera lucenses. Todos os alumnos e alumnas disporán do seu exemplar, prolongando, deste xeito, as posibilidades de reutilización e lectura no fogar. Para establecer as actividades elaborouse un programa con propostas de traballo e editouse unha Guía do profesorado contendo pautas para utilizar o libro manual.

- Eva, o trasno e o ameneiro é a proposta de manual para alumnos e alumnas de 3 a 7 anos, un álbum ilustrado no que a imaxe é tan importante como a palabra. A combinación das dúas narracións, literaria e gráfica, serven para cubrir as necesidades de compresión dos non lectores e dos primeiros lectores. A obra, que se desenvolve na Fonsagrada, quere facer chegar aos pequenos a idea de permanencia das árbores xeración tras xeración. A narración está concibida para ser lida ao alumnado, aínda non lector, dos tres cursos de infantil mentres eles identifican e relacionan a lectura coas imaxes. A obra tamén se adecúa aos dous primeiros cursos de Educación Primaria, integrados por un alumnado de primeiros lectores.

- Salven os ameneiros! é a proposta de manual para os dous ciclos finais de Educación Primaria, os cursos comprendidos nos tramos de idade de 8 a 11 anos. A protagonista da historia é unha Ecopanda, formada por cinco adolescentes e un robot que traballa pola conservación da Natureza e que está ameazada por unha personaxe que representa o mal e o desprezo polo medio ambiente. O obxectivo da narración é observar o fenómeno dos encoros, a utilización da auga para a xeración de enerxía eléctrica e servirá tamén para falar da intervención do ser humano no hábitat á hora da súa adaptación ás necesidades de cada momento histórico. A narración desenvólvese no territorio protexido da Reserva da Biosfera Terras do Miño co obxectivo de coidar e conservar os espazos protexidos.

Programación e actividades

A 6ª Semana Escolar da Árbore e da Auga terá lugar dende o 20 ata o 24 de marzo. O primeiro día os alumnos farán unha pegada de carteis nos centros escolares. Durante a semana lectiva lerán e analizarán o libro-manual e co apoio dos docentes, realizarán actividades para saber máis das augas e das árbores, especialmente dos ameneiros e das Reservas da Biosfera lucenses.

O vindeiro 24 de marzo, como conclusión do proxecto e as actividades, ás 12:00 horas e simultaneamente en toda a provincia de Lugo, plantaranse 123 ameneiros nos 103 centros inscritos na programación; inaugurarán os murais realizados sobre hábitos medioambientais nocivos para a conservación da natureza; leranse os traballos realizados e interpretarán o himno galego e cancións sobre a auga e as árbores.

No programa inclúense unha selección de diferentes actividades para que os docentes as poñan en práctica cos alumnos da aula; para facilitar a selección divídense as propostas e talleres en tres ciclos de idades: Infantil e 1º e 2º de Primaria; 3º e 4º de Primaria e 5º e 6º de Primaria. A realización destas experiencias é unha opción do profesorado que decidirá os obradoiros máis acaídos para o nivel da súa aula.

- Actividades dirixidas a alumnos de Infantil e 1º e 2º de Primaria: co libro Eva, o trasno e o ameneiro, os talleres que poderán realizar son os de pintura e manualidades con diversos materiais como plastilina ou cartolinas; diferentes actividades en relación coa lingua, o inglés ou as matemáticas; e a práctica de expresión corporal e a música, coa que se pretende conseguir unha plena interacción da literatura cos sentimentos e emocións, traballando a psicomotricidade e a comprensión oral.

Neste apartado inclúense actividades máis específicas para o alumnado xa lector, dirixidas a 1º e 2º de Primaria. As tarefas complementan as anteriores e inclúen traballos con auga e aceite; recompilación de refráns e ditos populares nos que as árbores sexan as protagonistas; taller de marionetas ou a elaboración dun sinxelo espectáculo de sombras chinesas, entre outros.

- Actividades dirixidas a alumnos de 3º e 4º de Primaria: co libro Salven os ameneiros!, os talleres que se dirixen a este grupo de alumnos son os de atención lectora, traballo de lingua e gramática a través da realización de pequenas redaccións, diálogos e localización de substantivos e adxectivos; coñecemento de topónimos da provincia; obradoiros relacionados coa natureza, a música e a plástica realizando un colaxe e creando cantigas sobre os ameneiros e os ríos e coñecerán a Reserva da Biosfera Terras do Miño, pois a historia Salven os ameneiros!, desenvólvese practicamente no espazo protexido desta reserva.

- Actividades dirixidas a alumnos de 5º e 6º de Primaria: O grupo de alumnos máis maiores tamén empregarán o libro Salven os ameneiros! e realizarán actividades moi variadas e enriquecedoras, entre as que destacan a creación dun cómic; o coñecemento máis en profundidade do ameneiro; traballos de investigación sobre as árbores e a auga; actividades plásticas, de debate e compresión lectora.

Obxectivos

Os obxectivos desta iniciativa están concibidos para concienciar aos máis cativos sobre o hábitat natural como ben presente e futuro, así como tamén, para divulgar entre o alumnado coñecementos dos ciclos da auga e da árbore, máis aló da materia de Ciencias Naturais fomentando o interese por unha realidade que nos circunda e que, por cotiá, non resulta apreciada en todas as súas dimensións.

Nesta ocasión a campaña introduce nas propostas un comunicado para remitir a pais e titores de cada alumno e alumna coa idea de implicalos na iniciativa que, busca crear un vínculo de educación co proxecto tamén no ámbito familiar, propiciando a participación e implicación, directa ou indirecta, dos maiores.

Centros inscritos

