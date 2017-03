Burela 31-3-17. Os diferentes sistemas de atención ao alumnado con necesidade de reforzo educativo foron expostos e valorados no decurso dun evento celebrarado na mañá deste venres, día 31 de marzo, no IES Perdouro de Burela.

A través da tecnoloxía dixital, tomou a palabra Paulo Vilar, docente en prácticas no Instituto de Rodeira, en Cangas do Morrazo. Vilar respondeu por este medio as consultas que un grupo de alumnos e alumnas de 2º de ESO lle fixeran chegar individualmente en mensaxes de correo electrónico.

Outra das convidadas, Natalia Riego Arredondas -especialista en docencia de Español como segunda lingua, con Mestrado nesta materia pola Universidade de Oviedo e docencia no IES El Pando da capital do Principado- falou da súa experiencia como estudante de Mestrado especializada no ensino de Español para persoas estranxeiras (Universidade de Oviedo) e fixo unha commparativa entre as súas experiencias docentes no IES El Pando, de Oviedo; e no IES da Pontenova. “Na Universidade de Oviedo existe profesorado con moita experiencia e moito prestixio no ensino das segundas linguas. Por iso recibín unha formación moi boa -asegurou-, que me serviu de grande axuda para superar con éxito a fase de prácticas con alumnado procedente de Marrocos, Senegal, Gambia, China, Brasil e aínda outros diversos países. Nese centro, as aulas de inmersión lingüística contemplaban unha atención específica a ese alumnado de vinte horas semanais, catro diarias, durante un período de tres meses, que habitualmente eran prorrogados por resultaren insuficientes para alcanzar a fluidez comunicativa”.

Pola súa parte, o filólogo e tradutor Gabriel André comentou que escolleu Burela como lugar de realización das súas prácticas docentes do Mestrado da Universidade de Vigo por dúas razóns: a existencia dunha alta porcentaxe de poboación migrante; e “porque no IES Perdouro existen diversas modalidades de atención específica ( PEMAR; Agrupamentos Específicos; Reforzos; e Agrupamento de Atención a Alumnado Estranxeiro) que supoñen unha referencia non só a nivel local”.